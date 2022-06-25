К чему может нас привести нынешняя система образования?
«Чтобы победить врага, нужно воспитать его детей!» (Восточная мудрость)
Тайминг:
3:40 Система образования в СССР была лучшей на планете, но и она не была идеальной
5:45 Почему не дают хода здоровьесберегающим технологиям в школах?
10:10 Параллельное обучение мальчиков и девочек. Зачем оно необходимо?
32:45 Нобелевский комитет – тормоз на пути прогресса человечества
34:50 Материализация общества
41:10 Желание детей приносить пользу обществу должно быть реализовано
45:20 Что скрывает в себе раннее «сексуальное образование?»
54.20 Матрица русского человека
Ведущая: Виктория Ахметова
Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке; специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории.
Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, писатель, общественный деятель. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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