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К чему может нас привести нынешняя система образования?

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«Чтобы победить врага, нужно воспитать его детей!» (Восточная мудрость)

Тайминг:
3:40 Система образования в СССР была лучшей на планете, но и она не была идеальной
5:45 Почему не дают хода здоровьесберегающим технологиям в школах?
10:10 Параллельное обучение мальчиков и девочек. Зачем оно необходимо?
32:45 Нобелевский комитет – тормоз на пути прогресса человечества
34:50 Материализация общества
41:10 Желание детей приносить пользу обществу должно быть реализовано
45:20 Что скрывает в себе раннее «сексуальное образование?»
54.20 Матрица русского человека

Ведущая: Виктория Ахметова

Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке; специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории.

Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, писатель, общественный деятель. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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#образование #будущееРоссии #образБудущего
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3L5UTag6Guk
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