Главная » Невероятное в мире

Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 1 000 человек

45 0
Использованные источники: ria.ru, tass.ru

Минувшей ночью в Афганистане произошло землетрясение. Как сообщила Геологическая служба США, магнитуда составила 6,1 балла. Эпицентр располагался в 44 км к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 51 км. Наиболее серьёзно пострадали граничащие с Пакистаном провинции Пактика и Хост на юго-востоке и востоке страны. «У нас более 1 000 погибших и свыше 1 500 раненых. Многие деревни были уничтожены», – сообщил глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются. Организована эвакуация пострадавших. Замминистра по ликвидации стихийных бедствий в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан»* Шарафуддин Муслим пообещал, что семьям погибших будут выплачены компенсации в размере 100 тыс. афгани (около 1,1 тыс. долларов), а семьям пострадавших – 50 тыс. афгани (560 долл.). Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru, tass.ru, smotrim.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/zemletrasenije_v_afganistane_uneslo_zhizni_boleje_1_000_chelovek_520.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Климат контроль. Землетрясения, наводнения, вулканы, штормы. Климатический обзор недели. Выпуск 21
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе
Пси – генераторы - информация к размышлению
Кто уничтожает нашу планету?!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru