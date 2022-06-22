Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 1 000 человек
Минувшей ночью в Афганистане произошло землетрясение. Как сообщила Геологическая служба США, магнитуда составила 6,1 балла. Эпицентр располагался в 44 км к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 51 км. Наиболее серьёзно пострадали граничащие с Пакистаном провинции Пактика и Хост на юго-востоке и востоке страны. «У нас более 1 000 погибших и свыше 1 500 раненых. Многие деревни были уничтожены», – сообщил глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются. Организована эвакуация пострадавших. Замминистра по ликвидации стихийных бедствий в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан»* Шарафуддин Муслим пообещал, что семьям погибших будут выплачены компенсации в размере 100 тыс. афгани (около 1,1 тыс. долларов), а семьям пострадавших – 50 тыс. афгани (560 долл.). Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями...
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