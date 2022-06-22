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Война глазами врага. Письма солдат вермахта/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Начинаем марафон «История ВОВ: новые факты» беседой Егора Яковлева и Ксении Чепиковой. В этом выпуске речь о том, как виделись первые месяцы войны немецким солдатам. Егор и Ксения обсуждают, как их письма опровергают миф о «чистом вермахте» и как менялось настроение авторов писем по ходу военной кампании.
#цифроваяистория #егоряковлев #КсенияЧепиковаЦИ #вов #великаяотечественная

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3055

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Купить книгу Ксении Чепиковой https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/34031-voyna-mirov-ii-chepikova-k

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4k23-uYPObU
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