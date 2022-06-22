Война глазами врага. Письма солдат вермахта/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Начинаем марафон «История ВОВ: новые факты» беседой Егора Яковлева и Ксении Чепиковой. В этом выпуске речь о том, как виделись первые месяцы войны немецким солдатам. Егор и Ксения обсуждают, как их письма опровергают миф о «чистом вермахте» и как менялось настроение авторов писем по ходу военной кампании.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3055
Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
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