Полковник армии США сообщил, что заставит США сесть за стол переговоров
Ричард Хейден Блэк — американский политик, республиканец, полковник в отставке. Блэк был сенатором от штата Вирджиния с 2012 по 2020 годы, раннее — членом Палаты делегатов Вирджинии с 1998 по 2006 годы. До этого Ричард Блэк сделал блестящую военную карьеру, завершив её в должности руководителя Департамента уголовного права вооружённых сил США в Пентагоне.
Две недели назад Ричард Блэк дал развёрнутое интервью Майклу Биллингтону из Executive Intelligence Review для Института Шиллера. Оно вышло под заголовком “США приведут мир к ядерной войне”.
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