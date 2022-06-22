Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Полковник армии США сообщил, что заставит США сесть за стол переговоров

22 0

Ричард Хейден Блэк — американский политик, республиканец, полковник в отставке. Блэк был сенатором от штата Вирджиния с 2012 по 2020 годы, раннее — членом Палаты делегатов Вирджинии с 1998 по 2006 годы. До этого Ричард Блэк сделал блестящую военную карьеру, завершив её в должности руководителя Департамента уголовного права вооружённых сил США в Пентагоне.

Две недели назад Ричард Блэк дал развёрнутое интервью Майклу Биллингтону из Executive Intelligence Review для Института Шиллера. Оно вышло под заголовком “США приведут мир к ядерной войне”.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ #геополитика #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6OmGwIR9_Vo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
Как путч марионеток США в Сербии вдохновил мятеж в Вашингтоне
Разоблачение мифов о венгерском мятеже 1956 г.
Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru