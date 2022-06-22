1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 4
1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 1
1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 2
1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 3
01. «Похороны жены Сталина. На каждой крыше снайперы с винтовками. Приказ был стрелять по окнам, если их откроют. Автор пятнадцать раз рисковал жизнью, сделав 15 снимков из «Гранд Отеля»
02. «02. Запрещенное фото. Офицер ГПУ стоял как раз слева от фото. Они разрушают стену Китай-города и разрушили бы вообще всё, если бы не валютные туристы, любящие посмотреть на старину»
03. «Известный московский ресторан, сейчас Дом Крестьянина. Он всегда полностью заполнен, этот красивый жест Советов по отношению к тем крестьянам, которые придерживаются красного пути (другие не допускаются)»
04. «Когда в стране голод, детей бросают первыми. Отеческое правительство усыновляет их, дает образование, учит ремеслу и делает из них полезных маленьких Боло»
05. «Когда в стране голод, детей бросают первыми. Отеческое правительство усыновляет их, дает образование, учит ремеслу и делает из них полезных маленьких Боло»
06. «Крошечные большевички выносятся подышать свежим воздухом, хотя вес и плотность одеял заставляют задуматься правильное ли использовать слово дышать»
07. «Лед появляется на Москве-реке только на рассвете. Люди поднимаются рано, чтобы посмотреть на ледоход»
08. «Ещё одна смелая фотография: на ней военные и будка часового. Здание на заднем плане – ранее дворец Екатерины Великой, затем что-то вроде гарема для царских сановников, а сейчас в нем размещается Академия ВВС РККА»
09. «Это не солдат из музыкальной комедии, но товарищ майор Сумарокова, единственная женщина-пилот в Красной Армии и командир экспериментальной станции, которая включает батальон пилотов-мужчин»
10. Лётчица
11. «Враги пятилетки»
12. «На фасаде отеля «Метрополь» церковь охраняет богатства, украденные у эксплуатируемых масс. Дети светятся добродушием. На плакате – русский священник и его свиной собрат»
13. «Если его лошадь победит, молодой советский фанат скачек может исполнить национальную мечту – буржуазную роскошь наесться до отвала»
14. «Если его лошадь победит, молодой советский фанат скачек может исполнить национальную мечту – буржуазную роскошь наесться до отвала»
15. «Старые солдаты не умирают, если они были заключенными в царское время,они отправляются на покой в этот роскошный дом. Не все из них коммунисты, но все они ветераны, мечтавшие, боровшиеся, строившие заговоры и бросавшие бомбы в царский режим»
16. «Литвинов, роскошный грабитель при старом режиме и дипломатический супер-распространитель большевизма при новом, enfant terrible Женевских конференций, крупный советский сановник, который никогда не дает интервью»
17. Без подписи
18. Жена и дети фотографа Джеймса Эббе
Бонус
19. «Построение социализма означает разрушение очень многого, будь это весь двор знаменитого Зимнего Дворца в Ленинграде (следующими будут прекрасные ворота) или ещё что-нибудь»