Еше раз несколько замечаний к фотографиям.

1. Снимки не очень высокого качества, поскольку кто-то сканировал их с оригинальной книги Джеймса Эббе, вышедшей в 1932.

2. Второе замечание важное, но бесполезное: все подписи авторские, из упомянутой книги. Понимаю, что залётные долбоебы это пропустят мимо ушей, но я предупредил.



01.«Да здравствует мировая революция», гласят плакаты, в то время как советские рабочие маршируют по Красной площади. Мировая революция несомненно случилась бы, если бы промышленность везде работала так же, как в России»



02. «Аварии это табу. Здесь на Красной Площади произошла одна, когда конная артиллерия, галопировала на бешеной скорости. Лозунг на китайском, повторенный на пяти языках, гласит «Да здравствуют Советские Республики!»



03.«Дважды в год, 1 мая и 7 ноября, 7000 красных солдат возглавляют шествие более миллиона рабочих во время принудительного парада. Группа на мавзолее Ленина: Калинин, Орджоникидзе, Ворошилов, Сталин, Молотов и Горький»



04.«Первого мая более миллиона солдат Красной Армии и рабочих проходят по Красной Площади. На переднем плане двести привилегированных обладателей билетов: корреспонденты, журналисты, дипломаты, капиталисты»



05.«Нам нечего терять, кроме своих цепей» – лозунг рабочих на этих организованных обязательных шествиях. Проходя через Красную Площадь они должны выглядеть так, как будто разбивают свои цепи »



06.«Пионеры, организованные продавать облигации госзайма для второй пятилетки. Подписка, конечно, добровольная, но пусть небеса помогут тому, кто не купит хотя бы одну»



07. «Солдаты ГПУ выстроились возле кремлевской стены. На заднем плане памятник Джону Риду, американскому коммунисту, который похоронен рядом с Лениным»



08.«Двадцатилетний юбилей газеты «Правды», рупора большевистской партии. Парад и гигантский транспарант подчеркивают то, что пресса должна служить орудием социалистического воспитания»



09. «Днем я разглядывал эту сцену из окна моего отеля, думая, где внутри Кремля находится цель моего русского путешествия и этой книги»



10. «Кремль занимает площадь в 100 акров и окружен высокой каменной стеной 2430 ярдов длиной. Где-то внутри этого внушительного дворца справа находится личный офис Сталина…но я пообещал не говорить, где»



11.«Белые слоны Кремля». Самый большой колокол и самая большая пушка в мире. Первый экспонат упал и разбился прежде чем в него звонили. Из второго никогда не стреляли из-за ошибок конструкции»



12. Фотограф Джеймс Эббе на балконе своего гостиничного номера



13. «Ночь в Москве». Сцена невероятной красоты. Из новой гостиницы «Москва» ваш взгляд переходит с залитой лунным светом реки к могучему Кремлю, его шпилям и башням, темнеющим на фоне неба»

Бонус

Фотографии, возможно из числа сделанных Джеймсом Эббе в москве. По крайней мере, это то же самое время и схожий стиль работ.



14. «Похвала и порицание через символы». Статус выполнения плана в текущей пятилетке отображается на большом табло

15.

Первомай в СССР – перед Красной площадью



16. Н.С. Трошин, Б.А. Родионов, Н.А. Мусатов. Декоративная инсталляция «Метрополитен» на Охотном ряду в Москве 1 мая



17. Украшение Красной площади в Москве к 1 мая. Кузнецов. Декоративная инсталляция «Интернационал»