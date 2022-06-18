1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 3
1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 1
1932. Москва на снимках Джеймса Эббе. Часть 2
01. «Женщины и мужчины купаются практически вместе, но первые выше по течению, а вторые ниже»
02. «В свой выходной день москвичи тянутся на спортивные площадки. Сила, ловкость, скорость и выносливость приветствуются в стране стремящейся к максимальному физическому развитию»
03. «Пригородный газетный киоск. Совершенно невероятно, что вы найдете здесь «New York Times», «Fortune» или «Harper’s Bazaar»
04. «Продажа земляники»
05. «Официантки учатся своей работе в образцовом ресторане комбината»
06. «Сельская группа привезенная в город на празднование первомая»
07. «Молодая комсомолка обучает детей драматическому искусству»
08. «Начинающий режиссер Сергей Юткевич на съемках своего первого фильма «Кружева»
09. « Всемирно известный большевистский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн в своей студии»
10. «Съемочная группа «Студии культурного кино»
11. «Помесь Джона Бэрримора и Гарольда Ллойда» Эраст Гарин в гоголевском «Ревизоре» в постановке Всеволода Мейерхольда»
12. «В отличие от капиталистических развлечений, эта картина не предлагается на сцене очарованной публике, а за сценой восхищённому фотографу»
13. «Фантазия, иллюзия, сверхъестественное позволяются только в МХТ Станиславского. Реализм и материализм важные элементы большевистской веры. Сцена из «Синей птицы» Метерлинка»
14. «Коронационный трон, на котором был коронован последний царь. Это одна из кремлевских церквей – «коронационная церковь» – называется так потому что использовалась только для этой цели»
15. «Мастера, безжалостно перебивающие бессмертные имена на произведениях искусства вековой давности. Надпись «Романовы» они заменяют на «Новый отель Москва».Туристы, ворующие серебряные ложки на сувениры, так же довольны»