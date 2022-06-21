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Германия пыталась создать немецкую автономию в Калининграде

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Несколько раз в свое время писал https://colonelcassad.livejournal.com/5298441.html (например) про угрозу "кенигсбергизации" Калининграда и прочую подрывную деятельность в этом направлении. Некоторые скептически хмыкали, мол ты преувеличиваешь.
Между тем:

Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил о том, что в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии.

Он пояснил, что на Северо-Западе России пресечена деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, финансировавшихся из США, Великобритании, Швеции и Бельгии. При этом установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян.
Для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии в законодательстве уточнили основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера. По словам Патрушева, только прошлом году в округе выявлено более 1,5 тыс. интернет-ресурсов экстремистской направленности, а в суды направлено свыше 1000 исковых заявлений о признании информации запрещенной.
Ранее Патрушев в ходе совещания (https://t.me/glavpolit/12899) по актуальным вопросам безопасности, проводимого в регионе, заявил, что Россия в ближайшее время ответит на ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. По его словам, Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате – и ответ России окажет негативное влияние на жителей Литвы. Он отметил: пример Литвы показывает, что «нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже».

https://t.me/chvkmedia/50273 – цинк

Кстати, хотелось бы напомнить про чудесного персонажа с федерального ТВ, который вещал, как русские недочеловеки мешают восстановлению немецкого прошлого Калининграда

Против восстановления немецкого прошлого Калининграда выступают "малообразованные кретины и недочеловеки".

Об этом заявил историк моды, ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев. Его цитирует "Business FM Калининград" в среду, 10 марта.
Выход только один — восстановить [Королевский] замок. Вы без этого замка не проживёте, его всё равно восстановят, и если не при этом правительстве, при следующем. Он там нужен для вашего туризма. Вы должны его восстановить по старому плану и сделать там пятизвёздочный отель, хотите — серию ресторанов или концертные залы. Но внешние формы должны быть те — у вас будут все фотографии мира, и вы будете богатейший регион. И все те говорят: "Мы не должны восстанавливать немецкое прошлое" — это совершенно малообразованные кретины. Знаете такое итальянское слово uno cretino? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история. Все те, кто говорят: "Так не надо делать! У нас тут Калининград, ко-ко-ко". Почему у вас Königsbacker называется пекарней? Почему весь народ называет ваш город Кёниг, а не Калик? Потому что кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать", — отметил Васильев. По его мнению, Дом Советов в старом или новом виде не помешает замку, и оба здания "прекрасно уживутся на одной территории".

https://colonelcassad.livejournal.com/6619131.html – цинк

Радостно на сердце, что персонажи считающие граждан РФ недочеловеками действуют сообразно намерениям Германии по отторжению Калининграда.
После начала СВО программа Васильева не выходит в эфир, но он не теряет надежды с осени возобновит вещание на русских недочеловеков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7691275.html
Метки: Германия, калининград, кенигсберг, патрушев
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