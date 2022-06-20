Юрий Визбор – Золотая коллекция. Милая моя | Военные песни
Трек-лист сборника "Юрий Визбор – Золотая коллекция":
01 Грибы (00:00)
02 Россия (01:59)
03 Ванюша из Тюмени (03:59)
04 Доклад (06:20)
05 Спокойно, товарищ, спокойно (07:44)
06 Западный Берлин (09:46)
07 Ракетный часовой (11:19)
08 Песня о подводниках (13:25)
09 Десантники слушают музыку (15:26)
10 Базука (16:51)
11 Сретенский двор (18:50)
12 Курсант (21:25)
13 Серёга Санин (24:25)
14 Карибская песня (26:59)
15 Командир подлодки (28:16)
16 Парень из Кентукки (30:34)