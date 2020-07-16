«Тополь-М»: как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету

13 июля исполнилось двадцать лет со дня принятия на вооружение Российской армии межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базирования (SS-27 по западной классификации). Она стала первой стратегической ракетой, полностью выполненной из российских комплектующих, собранной на отечественном предприятии и поставленной на боевое дежурство в современной России.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» на космодроме Плесецк © Минобороны РФ/ТАСС

Всего сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения стоит на боевом посту целое семейство «Тополей», созданных конструкторами Московского института теплотехники под руководством Героя Труда академика РАН Юрия Соломонова, — 272 комплекса. Начиная от самого первого — мобильного моноблочного РТ-2ПМ «Тополь», или SS-25 Sickle («Серп») по западной классификации, и заканчивая новейшим многоголовым РС-24 «Ярс», или РС-12М2Р.

Моноблочных РТ-2ПМ «Тополь» у нас в строю, как предполагают открытые источники, 45. Дислоцируются они в районе Барнаула. Моноблочных РТ-2ПМ2 «Тополь-М», или SS-27, универсального — мобильного и шахтного базирования — 78 (18 и 60 соответственно). Стоят они на боевом дежурстве в Ивановской и Саратовской областях. А самых новых стратегических ракет «тополиного семейства» РС-24 «Ярс», тоже мобильного и шахтного способа базирования, но с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), — 149. Они находятся на боевом дежурстве в частях РВСН в Ивановской, Новосибирской, Нижнетагильской, Иркутской, Калужской областях, а также под Йошкар-Олой и на Алтае. Причем мобильных комплексов среди них большинство — 135. А 14 шахтных комплексов РС-24 стоят в лесах под легендарным Козельском и Оптиной Пустынью.

Если учесть, что в РВСН у нас всего 320 стратегических носителей, то 272 «Тополя» различных модификаций можно смело считать основой этих войск. На «тополиную семью» приходится и большая часть ядерных боеголовок на комплексах РВСН — 719. Вместе с боеголовками ракетных комплексов Р-36МУТТХ/Р-36М2 (SS-18) «Воевода», или «Сатана», как их называют на Западе, и гиперзвуковых планирующих блоков «Авангарда» УР-100НУТТХ (SS-19) они представляют грозную силу, способную отрезвить любого вероятного противника.

Автору этих строк здорово повезло. В силу своей журналистской профессии мне удалось прикоснуться к судьбе первой чисто российской стратегической ракеты, которая в эти дни отмечает свой первый юбилей, и писать о ней. А началось наше знакомство за несколько лет до того, как она была принята на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

Приглашение в святая святых

В конце 1994 года меня, тогда военного корреспондента газеты «Известия», пригласили в Главный штаб РВСН и предложили написать о дальнейшем развитии, а точнее о модернизации стратегического ракетного комплекса «Тополь». Теперь, рассказали мне, он мог располагаться не только на подвижной грунтовой платформе, но и в шахте. И стал называться РТ-2ПМ2 «Тополь-М», или SS-27 по западной классификации.

Накануне с полигона в Плесецке Архангельской области в сторону ракетного полигона Кура на Камчатке в ходе заводских испытаний была запущена первая такая ракета, что стало сюрпризом для всего мира. В том числе и для США, хотя их о таком пуске, как и положено по Договору СНВ-1, предупредили заранее. Но обещать — не значит жениться, помнили в Вашингтоне знаменитую русскую поговорку. И кто мог тогда поверить в Белом доме и в Пентагоне, что в стране, находившейся в глубочайшем экономическом кризисе, с разоренной оборонкой, потерявшей все деловые связи со своими партнерами в республиках бывшего СССР, все же смогут сделать такую совершенно новую ракету.

Правда, в руководстве страны и в Главкомате РВСН эти слова «новая стратегическая ракета» произносить категорически отказывались. По Договору СНВ-1, ни одна из стран — участниц этого соглашения не имела права создавать новую ракету — только модернизировать старые. Да и то с определенными ограничениями. В частности, забрасываемый вес «модернизированной» ракеты не должен был превышать исходный более чем на 21%.

И для того, чтобы подчеркнуть факт «модернизации» РТ-2ПМ, меня и пригласили в святая святых — главный штаб РВСН, предоставили для материала необходимые сведения, объяснили, что модернизированный «Тополь» должен в перспективе заменить все существующие ныне жидкостные стратегические ядерные ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. В том числе и упоминавшуюся «Воеводу» («Сатану»), РС-22 «Молодец» (SS-24 Scalpel, она твердотопливная), РС-16 (SS-17 Spanker), РС-18 (SS-19 Stiletto), созданные в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века с использованием комплектующих двухсот предприятий России, Украины, Таджикистана и Прибалтики. Эти ракеты в начальные десятилетия ХХI века, рассказывали мне, полностью выработают свой технический ресурс и вынужденно уступят свое место одной универсальной, как для шахтного, так и мобильного способа базирования, моноблочной твердотопливной ракете, сделанной исключительно на российских предприятиях и в КБ.

А для того, чтобы мой материал получился глубоким и убедительным, мне предоставили все сведения, которые даже тогда, по моему мнению, составляли если не государственную, то военную тайну. Такой поистине сенсационной информации мне, полковнику, никогда не доводилось держать в руках. Надо ли говорить, что через пару дней статья моя была готова, представлена тогдашнему главкому РВСН генералу армии Игорю Сергееву. Она ему очень понравилась. Он подписал её и разрешил опубликовать.

Достаточно сильно сокращенный материал «И все-таки мы делаем ракеты» появился в газете 20 января 1995 года. Тогдашнее ультралиберальное руководство издания считало невозможным пропагандировать, как говорили некоторые мои начальники, «милитаризацию страны». И хотя в заголовке присутствовала определенная ирония, напоминающая известную строку из песни Юрия Визбора «Еще мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и даже в области балета мы впереди планеты всей», о «Тополе-М» удалось рассказать главное. То, что он полностью соответствует всем ограничительным параметрам Договоров СНВ-1 и СНВ-2. И то, что собран он на Воткинском машиностроительном заводе, выход продукции из которого круглосуточно контролируется американской инспекцией, но тем не менее появление модернизированной ракеты стало и для нее все же неожиданностью. По ряду параметров, заметили заокеанские специалисты, эта «машина» опережает американское ракетостроение на пять-шесть лет.

Секреты из газеты

А представляет собой «Тополь-М», сообщала газета, моноблочную трехступенчатую стратегическую твердотопливную ракету шахтного базирования. Классифицируется буквой «А», что означает её постоянное нахождение в транспортно-пусковом контейнере. Этот контейнер дает гарантию готовности ракеты к боевому применению без заводского обслуживания в течение как минимум 15 лет. Предыдущий — только десять.

Длина «Тополя-М» вместе с головной частью — 22,7 м (у «Тополя» — 21,5 м). Диаметр корпуса — 1,95 м (У «Тополя — 1,80 м). Стартовый вес — 47,2 т («Тополь» — 45,1 т). Забрасываемый вес — 1200 кг (у прототипа — 1 т). Дальность пуска — более 10 000 км. Точная мощность ядерного заряда не называется, но по некоторым признакам можно судить, что он входит в мегатонный класс ядерных боевых блоков. У «Тополя», напомню, — 550 кт.

Заместитель директора Московского института теплотехники Лев Соломонов, один из создателей «Тополя-М» и старший брат генерального конструктора МИТа и «Тополя-М» Юрия Соломонова, говорил мне тогда, что ядерный заряд их «изделия» обладает достаточной эффективностью. Не избыточной мощностью, как боеголовки некоторых других ракет, которые, понятно специалистам, никогда не будут применены, так как могут разгрохать полпланеты, что, в принципе, самоубийство. А именно такой, чтобы заставить возможного агрессора задуматься, а надо ему угрожать России или лучше не стоит.

Создан был ядерный заряд для РС-2ПМ2, как и все предыдущие, в конструкторском бюро ВНИИЭФ в Арзамасе-16. Главный конструктор — ученик академика Юлия Харитона академик Георгий Дмитриев. А боевой блок — коллективом Московского института теплотехники — головного разработчика всего комплекса «Тополь-М» под руководством академика Бориса Лагутина и члена-корреспондента РАН Юрия Соломонова. За счет новых аэродинамических, баллистических и конструктивных качеств этот блок обладает способностью преодолевать любую противоракетную оборону, существующую и перспективную, сохраняет способность оставаться на расчетной траектории и долететь до заданной цели при любых условиях и поразить указанный объект с минимальным отклонением.

Генеральный конструктор по наземным ракетным комплексам «Московского института теплотехники» Юрий Соломонов, 1997 год © Антон Новодережкин/ТАСС

Насколько высоки эти боевые качества, можно судить хотя бы потому, что точность стрельбы предыдущего подвижного грунтового комплекса «Тополь», или SS-25 Sickle, меньше, чем у «Тополя-М», в два раза, а максимальное отклонение от центра цели самой совершенной американской стратегической ракеты МХ равно 350 м, что тоже хуже аналогичного показателя РС-2ПМ2. Кроме того, траекторию полета боевого блока на заключительном участке траектории предсказать невозможно.

Все испытательные пуски, которые, кстати, своими национальными средствами контроля наблюдали американцы, — только один из них был неудачным, — продемонстрировали непредсказуемость поведения боевого блока на этой дистанции, а значит, и высочайшую степень живучести. Она к тому же обеспечивается и способностью боевого блока противостоять поражающим факторам ядерного взрыва (ударной волне, рентгеновскому, световому, гамма- и нейтронному излучению).

Сбить с траектории «Тополь-М», говорили мне специалисты, можно лишь тогда, когда в её головную часть попадут другой ракетой. Как пулей в пулю. А такой результат, по их мнению, практически недосягаем.

Время готовности комплекса стало измеряться уже не десятками минут, как это происходило на жидкостных ракетах, или несколькими минутами, как на предыдущем мобильном комплексе, а секундами. Если американская ракета МХ покидает шахту после получения команды «пуск» через 30 секунд, то «Тополь-М» на несколько секунд раньше. Преимущество в эти мгновения, казалось бы, совсем незначительное, но за ними не только высочайшая степень боевой готовности, но и очень важные технологические и конструктивные находки и особенности новой ракетной системы, заложившие базовые основы для дальнейшей модернизации и усовершенствования комплекса.

Многие из этих особенностей новой ракеты связаны с её двигателем первой ступени. Он разрабатывался ещё в КБ «Южное» в Днепропетровске под руководством генерального конструктора Станислава Конюхова. Потом, когда Украина вышла из кооперации, был передан в МИТ. И уже в Москве был доработан, «введен» в новый комплекс. А Московскому институту теплотехники кроме разработки идеологии всей системы принадлежит также приоритет в применении на комплексе новых композитных материалов и сплавов, создание поворотных, как говорят специалисты, управляемых сопел и вспомогательных двигателей. Их разработкой руководил заместитель генерального конструктора Юрий Винниченко.

В Люберецком НПО «Союз», который тогда возглавлял академик Зиновий Пак, а затем Юрий Милехин, нашли оригинальную рецептуру и технологию твердотопливных зарядов, что в полтора раза увеличило энергетику и мощность ракеты. А столичное НПО автоматики и приборостроения, которым руководил академик Владимир Лапыгин, создал для «Тополя-М» новую систему управления полетом и принципиально новую систему прицеливания (до того её делали на киевском заводе «Арсенал»).

Экспериментально-испытательной базой для нового «Тополя» стал Плесецкий полигон. Все 150 стендовых испытаний и проверок систем аппаратуры, которые раньше под строжайшим авторским контролем проводились только на заводах и в КБ, на этот раз военные и конструкторы проводили прямо в ракетной шахте. Это, как сказали мне в Главкомате РВСН, сократило сроки создания комплекса почти на два года и сэкономило финансовые расходы Ракетных войск в 1994 году на 21 млрд рублей. А все создание комплекса, от эскиза до первого опытного пуска, обошлось налогоплательщику в 142,8 млрд рублей (в ценах 1994 года).

Большие это затраты или нет, знакомые мне ракетчики обсуждать тогда отказались. «Смотря с чем сравнивать, — сказали они. — Если с ремонтом Белого дома или здания Государственной думы, то они значительно ниже. Если с расходами на все вооруженные силы, то меньше одного процента. А нужен или нет сегодня и завтра России новый ракетный комплекс «Тополь-М», решать не нам».

Кстати, первые две ракеты 15Ж65 РТ-2ПМ2 были поставлены в шахты на опытно-боевое дежурство 25 декабря 1995 года в поселке Татищево Саратовской области в 60-й ракетной дивизии, где (улыбка судьбы) в свое время проходил после окончания института лейтенантскую службу генеральный конструктор комплекса Юрий Соломонов. Автор этих строк умудрился тогда «отличиться», указав в новой газетной публикации географические координаты этих шахт, что было неправильно. Указом президента России Владимира Путина 13 июня 2000 года «Тополь-М» был принят на вооружение РВСН.

По договору СНВ-III, подписанному Москвой и Вашингтоном в 2010 году, к апрелю 2018 года наши страны могли иметь на вооружении 1550 ядерных боеголовок и 700 развернутых носителей ядерного оружия — наземных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков. Это означает, что РВСН смогут располагать не более чем одиннадцатью дивизиями, на вооружении которых будут находиться не более 350 стратегических ракетных комплексов. Половину из них, если позволят финансовые средства, оговаривались в те годы в Главном штабе РВСН, должны составить дивизии шахтного и мобильного комплекса «Тополь-М».

Не «Тополем» единым

Предсказания эти оправдались не полностью. На сегодняшний день (предположительные сведения из открытых источников) из 532 развернутых носителей ядерных вооружений (в РВСН, на флоте и в авиации) у России осталось 45 РТ-2ПМ «Тополей» в Выползово и под Барнаулом, а также 60 «Тополей-М» РТ-2ПМ2 шахтного базирования в Татищево Саратовской области и 18 мобильных комплексов в Тейково Ивановской области. Производство «Тополей-М», как и «Тополей», на Воткинском заводе прекращено. Им на смену пришли РС-24 «Ярс», или РС-12М2Р, обладающие повышенной точностью и разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Шахтного и мобильного способа базирования. Способные преодолеть любую систему ПРО, что нынешнюю, что перспективную. Также созданные в Московском институте теплотехники под руководством Юрия Соломонова.

Правда, кроме твердотопливных стратегических ракетных комплексов семейства «Тополь» в стране сейчас создается жидкостная шахтная ракета «Сармат», которая придет на смену РС-20 «Воевода» (SS-18 Satan), и ещё остаются на боевой вахте несколько ракетных комплексов УР-100НУТТХ или РС-18 (SS-19 Stiletto). В конце прошлого года некоторые из этих ракет были оснащены боевым планирующим гиперзвуковым блоком «Авангард», в ходе испытания которого блок достиг скорости 27 махов. И, естественно, он не имеет никаких преград в виде любой системы ПРО и не будет их иметь ещё много-много лет, надежно обеспечивая, как и «тополиная семья», сдерживание любого вероятного противника.

Заканчивая материал, не могу не сказать несколько слов о младшем из «тополиного семейства» — о твердотопливном «Ярсе» (шахтного и подвижного способа базирования). В договоре СНВ-III он обозначен как РС-12М2Р. Расшифровка его названия до сих пор остается тайной. Как остаются секретом для широкой публики и многие его тактико-технические характеристики. Известно только, что у него три твердотопливные ступени, что несет он к цели четыре боеголовки, как мы уже упоминали, индивидуального наведения, мощностью от 150 до 500 кт. Максимальная дальность полета боеголовок — 12 тыс. км, их круговое вероятное отклонение — 150 м, а длина ракеты вместе с головной частью — примерно 23 м.

Это можно определить на глаз, так как мобильные комплексы «Ярс» уже неоднократно участвовали в параде Победы на Красной площади. В том числе и в юбилейном — 24 июня нынешнего года, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Можно было заметить, что движется РС-24 на платформе с восемью осями (у «Тополя», как мы помним, семь осей). По всей видимости, тележка комплекса создана на Минском заводе колесных тягачей.

В открытой печати сообщается, что для «Ярса» не нужна специальная инженерная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют пройти между деревьями. И может быть развернут в боевое положение в считаные минуты. Этот комплекс оснащен системой пересчета полетных заданий, что позволяет ему вести стрельбу ракетой мобильного комплекса с любой точки маршрута патрулирования и не привязываться к заранее назначенным позициям пуска.

«Ярс», как в свое время и «Тополь», продолжает модернизироваться. В ближайшее время, как сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, войска пополнят ещё несколько таких модернизированных комплексов. До конца 2021 года ими будут оснащены ещё три полка.

Вместе с другими ракетными комплексами РВСН, ВМФ и ВКС богатырская семья «Тополей» надежно защитит национальные интересы России.

ЛИТОВКИН Виктор, Военный обозреватель ТАСС