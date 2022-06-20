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Москва. Часть 149. 1913. Кремль и Красная площадь

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1913. Верба на Красной площади (1)
Верба на Красной площади

1913. Верба на Красной площади (2).jpg

1913. Верба на Красной площади (3).jpg

1913. Верба на Красной площади (4).jpg

1913. Александровский сад. Ворота от Большой Никитской улицы.jpg
Александровский сад. Ворота от Большой Никитской улицы

1913. Вознесенский монастырь от Кремлевской стены.jpg
Вознесенский монастырь от Кремлевской стены

1913. Замоскворечье. Вид с Кремлевской стены.jpg
Замоскворечье. Вид с Кремлевской стены

1913. Исторический музей и Казанский собор с Кремлевской стены.jpg
Исторический музей и Казанский собор с Кремлевской стены

1913. Красная площадь с Кремлевской стены.jpg
Красная площадь с Кремлевской стены

1913. Красная площадь. Вид на Ильинку с Кремлевской стены.jpg
Красная площадь. Вид на Ильинку с Кремлевской стены

1913. Кремль. Вознесенский монастырь с Сенатской башни.jpg
Кремль. Вознесенский монастырь с Сенатской башни

1913. Кремль. Константиновская башня.jpg
Кремль. Константиновская башня

1913. Проезд между Сенатом и Вознесенским монастырем.jpg
Проезд между Сенатом и Вознесенским монастырем

1913. Угол Кремлевской стены около Вознесенского монастыря.jpg
Угол Кремлевской стены около Вознесенского монастыря

1913. Храм Василия Блаженного с Кремлевской стены.jpg
Храм Василия Блаженного с Кремлевской стены
Источник: https://humus.livejournal.com/8460060.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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