Москва. Часть 149. 1913. Кремль и Красная площадь
Верба на Красной площади
Александровский сад. Ворота от Большой Никитской улицы
Вознесенский монастырь от Кремлевской стены
Замоскворечье. Вид с Кремлевской стены
Исторический музей и Казанский собор с Кремлевской стены
Красная площадь с Кремлевской стены
Красная площадь. Вид на Ильинку с Кремлевской стены
Кремль. Вознесенский монастырь с Сенатской башни
Кремль. Константиновская башня
Проезд между Сенатом и Вознесенским монастырем
Угол Кремлевской стены около Вознесенского монастыря
Храм Василия Блаженного с Кремлевской стены