Падение Байдена
Пиарщики Байдена решили в ответ на нарастающую критику его недееспособности продемонстрировать его "бодрость".
В итоге, результат лишь усугубил данную критику.
И эти люди еще смеялись над Леонидом Ильичом.
PS. Также в США разгорается скандал с пленками какой-то бабы, которая записала откровения дочки Байдена о том, что она принимала ванны вместе с Байденом. Очевидно, что это грязное семейное белье вытаскивают под выборы.
Похоже перфокарту зажевало. Хотя для чего на городском байке туклипсы ставить? В них и профи бывает путаются. Кстати, че там у мерикосов со штрафами за езду по “зебре”?