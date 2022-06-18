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Падение Байдена

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Пиарщики Байдена решили в ответ на нарастающую критику его недееспособности продемонстрировать его "бодрость".
В итоге, результат лишь усугубил данную критику.



И эти люди еще смеялись над Леонидом Ильичом.

PS. Также в США разгорается скандал с пленками какой-то бабы, которая записала откровения дочки Байдена о том, что она принимала ванны вместе с Байденом. Очевидно, что это грязное семейное белье вытаскивают под выборы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7685965.html
Метки: байден, выборы, геронтократия, США, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8429 6951
    Женечка только что

      Похоже перфокарту зажевало. Хотя для чего на городском байке туклипсы ставить? В них и профи бывает путаются. Кстати, че там у мерикосов со штрафами за езду по “зебре”?

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