Украинская политика Берлина до наших дней
Как менялась политика Германии в отношении Украины от революции 1917-го года и до наших дней. Рассказывает историк Константин Залесский.
Начало смотрите здесь: https://youtu.be/fe7yzkYF4v4
Книга “Третий Рейх без прикрас.” Залесский К.А. https://den-magazin.ru/utm/1265
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