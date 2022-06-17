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Украинская политика Берлина до наших дней

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Как менялась политика Германии в отношении Украины от революции 1917-го года и до наших дней. Рассказывает историк Константин Залесский.

Начало смотрите здесь: https://youtu.be/fe7yzkYF4v4

Книга “Третий Рейх без прикрас.” Залесский К.А. https://den-magazin.ru/utm/1265

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#ДеньТВ #история #Германия #Залесский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qwhWFaiLN4M
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