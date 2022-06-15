Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все основные планы по импортозамещению выполнены.

«Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за всё это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены. У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырьё. Есть вторая половина мира, которая готова это делать», – сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, «импортозаместить всё в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта».

«На 100% нужно импортозамещаться там, где это вопрос национальной безопасности. Мы говорим про предприятия ОПК и продукцию военного назначения. И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас всё делается и будет делаться исходя их этих принципов», – подчеркнул он.

В ходе интервью Мантуров анонсирован новый этап в развитии российского экспорта.

«Наша промышленность производит конкурентоспособные на международном рынке товары. На зарубежных рынках пользуется спросом как продукция металлургического комплекса (в 2021 году экспортировали на 51 млрд долларов), химической промышленности (на 37 млрд долл.), так и машины, оборудование и транспортные средства (32 млрд долл., рост к 2020 году на 29%). Национальный проект по экспорту никто не отменял. Да, рынки развитых стран для нас закрылись. Это — значительная часть мирового рынка, но весьма умеренная площадь на глобусе. Множество стран Азии, Африки, Латинской Америки остаются недостаточно освоенными российскими экспортёрами», – сказал он.

Что касается предприятий отечественной авиационной промышленности, то, по словам министра, они обеспечены заказами.

«Мы можем, конечно, с вами рассуждать на эту тему, но те планы, которые свёрстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», – сообщил он.

Основным производителем самолётов в России является Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК): именно предприятия, входящие в ОАК, создают самолёты SSJ 100, МС-21, Ил-96, Ту-214, Ил-114 и другие. Мантуров отметил, что в скором времени ОАК и другие предприятия авиапрома могут получить возможность получать льготные займы из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Конечно, ключевой вопрос – конечная стоимость билета. Пассажирам не придётся платить за новые российские самолёты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определённых маршрутах, чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году. В том числе предоставляя льготные займы из ФНБ под 1,5%, чтобы это было выгодно авиакомпаниям и не затратно в сравнении с ранее подписанными соглашениями по лизингу иностранной техники», – пояснил глава Минпромторга.

Во время интервью министр затронул и тему налогового стимулирования промышленного производства. По его словам, на сегодняшний день необходим новый долгосрочный преференциальный режим для проектов, которые помогут усилить технологический суверенитет России.

По материалам «Ъ», ТАСС