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Владимир Солоухин. Капля росы. Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Часть 1

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Владимир Солоухин. Капля росы. Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Часть 1

Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Лирические воспоминания писателя о своем детстве и юности, о родной деревне Олепино (Алепино) Владимирской области, о друзьях и односельчанах. По мотивам одноименной повести. Состоит из 2-х частей.
Автор инсценировки Филиппова Татьяна.
Режиссер Шипов Алексей.

#Радиотеатр

Исполнители: От автора – Губанов Леонид; Вова Солоухин – Сперантова Валентина; Бошка Грубов – Терехина Александра; Борька Чернов – Захарова Бронислава; Мать Вовы Солоухина – Рюмина Лидия; Тетя Оля – Калинина Елена; Кунин – Ханов Александр; Отец – Латышевский Виктор; Косец – Шальнов Павел; Бабы – Рякина Анна, Сперантова Валентина

Год производства: 1960 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-32CEcoDxwk
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