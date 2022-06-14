Владимир Солоухин. Капля росы. Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Часть 1
Владимир Солоухин. Капля росы. Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Часть 1
Радиопостановка по мотивам одноименной повести. Лирические воспоминания писателя о своем детстве и юности, о родной деревне Олепино (Алепино) Владимирской области, о друзьях и односельчанах. По мотивам одноименной повести. Состоит из 2-х частей.
Автор инсценировки Филиппова Татьяна.
Режиссер Шипов Алексей.
#Радиотеатр
Исполнители: От автора – Губанов Леонид; Вова Солоухин – Сперантова Валентина; Бошка Грубов – Терехина Александра; Борька Чернов – Захарова Бронислава; Мать Вовы Солоухина – Рюмина Лидия; Тетя Оля – Калинина Елена; Кунин – Ханов Александр; Отец – Латышевский Виктор; Косец – Шальнов Павел; Бабы – Рякина Анна, Сперантова Валентина
Год производства: 1960
Статья лишена смысла!
А жизнь коротка…