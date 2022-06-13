Оружие массового поражения сознания. Роль мифа в геополитике
Через призму мифа мы познаем картину мира, но кто создает мифы, как они рождаются и умирают, как устроен механизм мифотворчества, который государственная машина использует в своих целях и что мы можем противопоставить манипулированию нашим сознанием. Продолжаем исследовать происходящее в мире с точки зрения концепции вечных мифов вместе с Дмитрием Перетолчиным и историком, кандидатом философских наук, доцентом филиала МГУ в Севастополе Андреем Ставицким.
Полное видео (51 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/mify-na-sluzhbe-gos