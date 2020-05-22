Сергей Писарев. История как оружие

Что происходит?

Сила – мягче, результат – тот же

История или текущая политика?

Какую судьбу готовит Запад России?

Кто виноват?

Что делать?

Специально для РНК

На эти и другие вопросы отвечает президент фонда «Русский предприниматель» Сергей Писарев.Юбилей Великой Победы в нашей стране и за ее пределами отмечался очень по-разному. В Европе как Западной, так и Восточной, если и отмечались даты освобождения городов и бывших нацистских концлагерей – то всячески замалчивалась роль советских войск. Нашу страну перестали приглашать на юбилейные торжества. Решающая роль Советского Союза в победе над нацизмом всячески преуменьшается, а англо-американской коалиции – преувеличивается. Оспаривается даже сама дата подписания акта капитуляции, таким образом размывается роль и значение Советского Союза в Победе.Не первый год в странах Восточной Европы сносятся монументы советским воинам-освободителям. Теперь их называют оккупантами. Последний вопиющий случай – демонтаж памятника маршалу Коневу даже в дружественной Чехии.Внутри страны эффект от проведения акции «Бессмертный полк» в этом году был смазан из-за короновируса. Подпортили праздник и скандалы, вроде размещения фото Гитлера на акции «Бессмертного полка», а также американцев с нашим флагом или немецких танков, вместо советских, на городских баннерах и плакатах. Всё это обсуждается как неумные шутки, забавные казусы или историческая неграмотность чиновников.На самом деле всё гораздо серьезнее. Нашу страну “западные партнеры” старательно и методично вытесняют на историческую обочину. И это лишь верхушка айсберга, внешнее проявление скрытых процессов, изощренной системной работе по очередной попытке разрушить России изнутри. В чём опасность этого процесса?Большая часть европейцев и американцев уже давно идеологически обработаны. Они уверенно говорят о том, что Гитлера победила англо-американская коалиция. Теперь западная пропагандистская машина примерно в том же духе оболванивает российскую молодежь. Ведется подрывная работа, направленная на разрушение фундамента российской государственности. Наши высшие чиновники, отвечающие за идеологию, недооценивают значения истории, как одного из видов современного оружия массового поражения. И что здесь хуже – скудоумие государственных мужей или сознательное предательство национальных интересов – не столь и важно.В 1960-80-е годы недооценка идеологической составляющей в конкурентной борьбе с Западом привела к развалу Советского Союза. Военным путём нашу страну одолеть не удалось, а вот «мирное» экономическое и идеологическое противостояние привели к поражению в «холодной войне» и развалу страны… Запад получил то, чего ранее пытался добиться военным путем – разрушения могучей державы-конкурента, контроль над её ресурсами, элитами и населением. Уровень интеллекта и квалификации советской идеологической номенклатуры не позволил ей верно оценить масштаба новых угроз, распознать последствия использования противником так называемой «мягкой силы». Этого нового оружия «дремлющая на лаврах» советская верхушка просто не увидела и не распознала.Оружие может быть не только огнестрельным, химическим или бактериологическим. Оно даже не обязательно должно быть летальным. В ходу сегодня “мягкая сила”. Финансовое оружие: суверенные страны подсаживаются на кабальные займы и теряют свою независимость, становятся фактически колониями мировых ростовщиков. Классический пример – страны Латинской Америки с богатейшими ресурсами, но нестабильной политической системой, полностью зависимой от транснациональных корпораций. Или Греция, которая сегодня уже вынуждена рассчитываться с кредиторами, отдавая в счет долга даже свои земли – острова.Под этим же углом зрения можно рассматривать и нынешнюю «короновирусную угрозу». Происхождение вируса неизвестно, но эффект дезинтеграции и разрыва связей между странами и регионами, огромный ущерб для национальных экономик сомнений не вызывает. Под завесой борьбы с пандемией очевидно осуществляются попытки передела мировых рынков и зон влияния.Большинство стран трактуют историю исключительно в своих идеологических интересах. Физические или математические законы везде одинаковы, дважды два – четыре во всех странах. В истории – иначе. Простой пример – Бородинская битва, которую французы считают победой Наполеона, а русские – своей. И те, и другие, с точки зрения «математики», по-своему правы. Но должны ли мы преподносить в школе нашим детям «французский вариант»?Исторических научных исследований и изысканий может быть множество, но преподавание истории в российской школе необходимо вести, как это делается во всех без исключения странах (кроме России!?), только в духе воспитания патриотизма и гордости за свою страну. Втаптывание в грязь собственной истории, однобокая или чересчур вольная ее трактовка приводит к формированию у школьников ущербного сознания. Новые поколения стыдятся своего прошлого, воспринимая его как непрерывную цепь кровавых злодеяний, хаоса и преступлений. Истинная цивилизация – на Западе, туда и надо стремиться и на него равняться.Приведу лишь пару примеров: школьникам на экскурсии в екатеринбургском Ельцин-центре, известном рассаднике либерализма, демонстрируют печально известный мультфильм на историческую тему, где все российские правители предстают в отрицательном образе, и только Ельцин – «белый и пушистый». А «воспитатель молодежи» Дмитрий Быков (Зильбертруд), подвизаясь в филиалах «Сириуса» и МГУ, внушает подросткам, что Великая Отечественная, принесшая беду каждой семье, на самом деле была «глотком свежего воздуха» (?!) для советских людей. Примеры можно продолжать бесконечно. И что в итоге?Если выпускник школы не воспитан в духе гордости за свою историю и свой народ, за свою страну – то он естественно заботится лишь о своих личных интересах. Нынешние чиновники заканчивали школу в 1990-х и начале 2000-х, когда было модно хаять российскую историю и превозносить всё западное. Не потому ли безответственность и коррупция в высших эшелонах власти сегодня стали повсеместны?Безропотного поставщика сырьевых ресурсов. Собственно, всё это уже в какой-то степени и происходит. Еще более наглядно и откровенно этот сценарий на наших глазах практически реализован на Украине, которая превращается в аграрную полуколонию Запада.Когда на Украине пришел к власти Виктор Янукович, то он озаботился назначением своих приверженцев на ключевые должности в министерствах «заводов и пароходов». Система образования и просвещения его не интересовала и была отдана на откуп оппозиции и Фонда Сороса. В итоге тихой сапой было переформатировано мировоззрение сначала школьников, а потом и студентов. В их сознание внедрялось, что Западная Европа (в том числе Германия) для Украины “лепший друг”, а братская Россия – враг. Черное стало белым, а белое черным. Когда новое поколение стало взрослым – произошел майдан. Янукович в итоге потерял власть, а также «заводы и пароходы».Нынешняя российская элита не понимает, что угроза такой метаморфозы вполне реальна и для нашей страны. Пока элита увлеченно делит власть и финансовые потоки, наши геополитические противники переписывают историю. Как на Украине в своё время. История – это основа, фундамент любого государства, его народа и если эта основа расшатана, то какой бы ни была надстройка – здание рухнет, государство станет легкой добычей ее конкурентов и тем более – врагов. Диверсанты бурят фундамент, закладывают взрывчатку, а жители и те, кто отвечает за безопасность дома, лишь просят диверсантов не шуметь и не мешать спать. Чтобы снова не проспать страну (как уже проспали Советский Союз) нужны более решительные меры.Те, кто отвечает за патриотическое воспитание и формирование мировоззрения нашей молодежи: соответствующие чиновники Администрации Президента, руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств. Судя по качеству выпускников российских школ получается, что сегодня на этих постах находятся либо носители крайне невысокого интеллекта, либо – предатели национальных интересов страны.Для многих очень сомнительны и крайне тревожны инициативы в этой области г-на Германа Грефа. Он неоднократно высказывался в том смысле, что качественное образование надо давать лишь небольшому кругу избранных: чем меньше народ имеет возможности для формирования собственных суждений – тем легче им управлять. На интернет-форумах высказываются мнения о том, что именно Греф причастен к снятию с должности министра образования Васильевой. Хотя, казалось бы, где Сбербанк, и где – система образования!Элита (особенно столичная) призвана инициировать и формулировать глобальные долгосрочные приоритеты развития страны. Но кто сегодня предлагает новые идеологические концепции или инициирует общенародные патриотические движения? Такие как «Русская Доктрина», «Россия – Ноев ковчег» или акция «Бессмертный полк»? Увы, не федеральная столичная элита – а граждане российских регионов, провинции. Интересно, почему? Но это так, к слову.Кардинально улучшить систему преподавания истории в средней школе. Отказаться от зубрежки исторических дат, как критерия оценки исторических знаний в рамках ЕГЭ. Главное – понимание взаимосвязи исторических процессов, воспитание патриотизма и гордости за историю страны. Также отказаться от множества альтернативных школьных учебников истории в пользу одного, общего для всех, и принятого большей частью российского общества. И этот учебник должен быть на 51% – воспитателем патриотизма и только на 49% – источником исторической информации. Тем более, что в отличие от многих других стран, в нашей истории действительно есть чем гордиться и она полна примерами подвигов и свершений наших предков. В отличие от истории других стран, где гораздо больше позорных пятен, но которые они, кстати, вполне успешно ретушируют, замалчивают и обходят стороной.Дискредитация российской истории – прямой путь к разрушению основ российского государства. При желании (и соответствующем финансировании) можно доказать что угодно и трактовать исторические факты в своих интересах, что и делают наши «западные партнеры» и «пятая колонна» внутри России.В прошлом у каждого народа были и свои герои, и свои предатели. В истории Великой Отечественной войны известны имена выходца из зажиточной крестьянской семьи генерала Андрея Власова, ставшего синонимом предательства и одновременно – символом борьбы с «тоталитарным режимом» для нашей «пятой колонны», оправдывающей на его примере это самое предательство. И выходца из семьи репрессированного офицера генерала Дмитрия Карбышева, который стал символом мужества, героизма и несгибаемой воли. Один купил себе жизнь ценой предательства, другой погиб, бросив в лицо палачам “Я совестью и Родиной не торгую”. На чьих примерах мы должны, обязаны воспитывать наших детей – и Власов, и Карбышев – это наша история? Для тех, кто любит Россию, ответ очевиден. Как, впрочем, и для тех, кто желает ей зла.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10182079.html