Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Сошествие Святого Духа на апостолов. Протоиерей Андрей Ткачёв

17 0

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kfm5JptgVRw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГОТОВЯТ РОССИИ. КОНСТАНТИН СИВКОВ
Глубины, которую я нашел в православной вере, нет больше нигде
Виктория ПреобРАженская. Пророчество о Киеве и Украине. Запись 2012 года
Путин разъяснил слова о бомбе, заложенной Лениным под здание государственности
Разрушитель исторической России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru