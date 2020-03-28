Такой откровенной правды о христианстве ещё никто не писал!

Эту статью я решил написать под впечатлением от новости: «Правительство Китая приняло решение переписать религиозные книги Коран и Библию». В этом решении есть здравый смысл! Действительно, всех так называемых «верующих» давно пора вернуть на путь истинный, а религии должны перестать разделять людей по мировоззрению. Ведь Солнце светит всем! И надземный слой воздуха, которым мы дышим – един для всех! Стало быть, и Бог, о котором сказано, что Он вездесущ – тоже един для всех! А если кто-то утверждает, что у вездесущего Бога есть «избранный народ» (один «любимчик» из всех народов Земли), того нужно считать или врагом рода человеческого, или сумасшедшим! Но первое, на мой взгляд, вернее!

Ниже я хочу раскрыть тему: христианство испортили точно так же, как испортили советские конфеты «Кара-Кум» (выпускавшиеся в СССР).

Почему такая смысловая связка?

Потому что на одном примере, смысл которого может осознать буквально каждый человек, я могу объяснить, насколько сильно за века было извращено христианство, которое сегодня разительно отличается от того изначального, созданного самим Христом и его 12 учениками.

Христос и 12 апостолов, основатели изначального христианства.

Легендарный Христос, основатель изначального христианства, общаясь с простым народом языком притч, говорил людям о сложных вещах языком простых образов. Вот и я попробую пойти тем же путём! А для этого я предлагаю рассмотреть, как менялись во времени рецептура и вкус знаменитых советских конфет «Кара-Кум».

Рецептура конфет «Кара-Кум» по ГОСТ:

Состав шоколадной глазури: «масло какао, сахарная пудра, тёртое какао, ванилин (эссенция ванильная)».

Шоколадное-ореховое пралине состоит из следующих ингредиентов: «сахарная пудра, ядро миндаля жареное с сахаром, тёртое какао, масло какао, масло сливочное, ванилин».

Таков изначальный состав конфет «Кара-Кум» по ГОСТ!

Сегодня конфеты «Кара-Кум» кто только ни производит! Только в России их выпуск налажен на нескольких кондитерских фабриках. Также эти конфеты выпускает и наша ближайшая заграница: Украина, Молдавия, Казахстан и другие государства, бывшие союзные республики СССР.

Теперь смотрите какая ситуация. Фабрика «Красный Октябрь» обладает авторскими правами на производство этих конфет, однако, рецептура «Кара-Кума» давно изменена!

Шоколадная глазурь не соответствует советской рецептуре из-за замены масла какао на различные рафинированные негидрогенизированны­е растительные масла (пальмовое, ши). Также заменено дорогостоящее тёртое какао на дешёвый какао-порошок.

Сразу две замены в смыслообразующих ингредиентах однозначно портят эту глазурь и отдаляют сегодняшние конфеты от классического варианта!

Шоколадно-ореховое пралине содержит значительно больше ингредиентов, чем глазурь, поэтому современные производители там ещё больше нахимичили!

Энциклопедическая справка: «Пралине (фр. praliné) — густая жирная масса из перетёртых жареных орехов и сахара, с возможными дополнительными компонентами (кондитерским жиром, какао-маслом, ванилином), с массовой долей орехового жира не менее 10 %. Пралине в основном используют для начинки конфет и шоколада. По преданию, в 1671 году повар герцога Плесси-Пралин, французского посланника в Испанских Нидерландах, впервые создал сладкий десерт, который много позже назвали «пралине». Фирменный десерт содержал тёртый миндаль с другими орехами, перемешанный с засахаренным мёдом и комочками шоколада, затем начинка обливалась жжёным сахаром (подобием карамели) и подавалась к столу». Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пралине

Во-первых, в рецептуре ГОСТ не значится никакого какао-порошка. «Красный Октябрь» его, тем не менее, использует! Это сделано ради уменьшения доли натурального тёртого какао – более дорогостоящего и соответственно более качественного продукта.

Во-вторых, в составе нынешних конфет используется тёртый арахис, которого в изначальной рецептуре нет. Арахис – более дешёвый орех по сравнению с миндалём, поэтому замена им части миндаля заметно удешевляет продукт и изменяет вкус конфет.

В-третьих, в современном «Кара-Куме» не используется сливочное масло, хотя по ГОСТу оно должно быть! Вместо него — заменители молочного жира, под которыми выступает смесь растительных масел, среди которых первую роль играет одиозное пальмовое масло.

Все остальные производители конфет грешат тем же самым! То есть, сегодня все производители выпускают поддельные конфеты «Кара-Кум», их рецептура имеет большие отличия от той рецептуры, которую имели кондитерские изделия «Кара-Кум», придуманные в 1950-м году кондитерами фабрики «Красный Октябрь».

По-честному, этим производителям надо придумать своё название конфет, а так получается наглая эксплуатация знаменитого брэнда. Справедливости ради я должен сказать, что некоторые кондитерские фабрики поступают всё же по-честному. Свою продукцию аля «Кара-Кум» они упаковывают в фантики с похожей картинкой, но с другим названием продукции!

У фабрики имени Н.К.Крупской (концерн «Славянка») аналог «Кара-Кума» носит название «Караван пустыни».

Омская компания «Сладуница» выпускает конфеты «Саксаул». При этом на фантике та же пустыня и те же верблюды. Качество конфет «Саксаул» аналогично варианту фабрики имени Н.К.Крупской — «Каравану пустыни».

Больше о конфетах «Кара-Кум» и их аналогах можно прочесть здесь. Часть вышеприведенного материала взята мною оттуда.

Теперь, когда ясно, что название кондитерского брэнда всегда связано с его рецептурой, мы можем перейти к обсуждению так называемого христианства, у которого изначально была своя уникальная «рецептура» и которую со временем не раз меняли на другую, более выгодную власть предержащим.

Причём за века изменению подвергся даже «фантик» христианства — богослужебная одежда христианских священнослужителей!

Вот пример парадной одежды современных православных священнослужителей:

Ниже парадная одежда православных священнослужителей, которая была упразднена во время церковной Реформы патриарха Никона, учинённой им в России в 1650-х годах. Ныне эта одежда священнослужителей хранится в монастырских музеях:

Обратите внимание: на парадном месте, на груди у священнослужителя красуются так называемые свастики левого и правого вращений! Такую одежду с красными свастиками на груди священники использовали с древнейших времён и до 1650 года включительно.

Вот ещё:

Что символизировали в христианстве эти знаки-символы, которые мы называем свастикой? Они были выделены красным цветом, чтобы буквально бросаться людям в глаза? За что этим знакам-символам был оказан такой почёт?

Разумеется, сегодняшние священнослужители знают ответы все на эти вопросы, но они соблюдают молчание, ничего не говорят по этому поводу! И тем не менее, уже понятно, что каких-то 350-400 лет назад христианство на Руси было совсем иным по форме и, соответственно, по содержанию тоже!

А как обстояло дело там, где христианство зародилось? Оно там тоже было иным по форме?

Да! Причём чётко просматривается связь — в Иордане в раннем христианстве вращающийся крест-свастика, был тоже особо почитаемым символом! При этом никаких символов распятия Спасителя тогда не рисовали!

Представьте себе картину: начиная с первых веков новой эры, враги Христа старались исподволь, по чуть-чуть, буквально мало-помалу и потому почти незаметно искажать то изначальное христианство (под коим я понимаю просветительское и одновременно врачевательское движение продолжателей дела Спасителя), которое создал великий Учитель с дюжиной своих учеников. Эти враги Христа (он называл их — «детьми диавола») хотели, чтобы со временем запущенное Спасителем дело потеряло свой первоначальный смысл и превратилось в никчемную пустышку. Так проходили века, изменялось и содержимое, и даже форма христианства, и вдруг в самом начале ХХ века археологи раскапывают в Иордане древний город Гераса (Gerasa), который был разрушен в 8 веке землетрясением и следом засыпан селевым потом.

Я уже писал про этот случай в статье «Мировая сенсация, которую уже целый век замалчивают СМИ!»

Сначала город Гераса была разрушен землетрясением страшной силы, которое произошло в 749 году новой эры, потом его залили и законсервировали на века селевые потоки, сошедшие с возвышенностей. В итоге этот старинный античный город, (входивший в Десятиградие, упомянутое в Библии!), на протяжении более чем 1000 лет был скрыт от человечества и мировой истории. А открыл его заново в 1806 году немецкий ученый Ульрих Зеетцен.

Прошло ещё более века, и в 1920 году на территории современной Иордании в древнем городе Гераса (Gerasa) была сделана археологическая находка, которая претендовала стать по логике вещей большой мировой сенсацией. Но увы, сенсации не произошло! Сильным мира сего просто не выгодно было афишировать её в СМИ!

Там была раскопана раннехристианская церковь двух святых-врачевателей — Космы и Дамиана («Church of SS. Kosmas and Damian»).

Стены и пол церкви сохранились, но были засыпаны толстым слоем грунта. Когда археологи стали расчищать пол от слоя земли, первое, что они увидели, вот это изображение мужчины с ведром в руке:

Этот снимок фрагмента напольной мозаики был сделан в процессе раскопок американским фотографом G. Eric в 1920 году. Оригинал этой чёрно-белой фотографии можно увидеть здесь. Мне это изображение мужчины напомнило образ Ивана-царевича из русской народной сказки.

В ходе дальнейшей расчистки от грунта напольной мозаики церкви двух святых-врачевателей Космы и Дамиана археологи увидели, что не только в средневековой Руси, но и в Иордане вращающийся крест-свастика был особо почитаемым символом!

Вот смотрите сами: только на одном этом участке пола церкви имеется 26 изображений свастик разных направлений вращения и движения!

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3: 8).

Насколько я понимаю, это вообще единственное в мире графическое изображение вращающегося креста-свастики, представленного художником в проекции как движущаяся в пространстве фигура! То есть, художник попытался передать нам смысл этого графического образа — это нечто обладающее вращением в одну или в другую сторону и при этом движущееся поступательно! И это нечто, судя по всему, имело явное отношение к учению Христа-Спасителя «О Духе»! Ведь святые врачеватели Косма и Дамиан были Его последователями и могли лечить людей как хирургическим путём, так и силою Духа Святого как Христос!

Я какое то время изучал настенные изображения катакомбного христианства первых веков новой эры и одно из увиденных мною изображений дало мне ключ к пониманию смысла символа вращающегося креста-свастики, массово применяемого в раннем христианстве.

СВАСТИКА ЯВЛЯЛАСЬ ИЗНАЧАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДУХА СВЯТОГО В ХРИСТИАНСТВЕ!

А когда в Риме было создано так называемое государственное христианство, Римско-католическая церковь стала использовать вместо свастики в качестве символа движения Духа Святого изображение летящего голубя! Вдумайтесь в эти слова!

Вот эти слова из Евангелия: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3: 8) говорят о том, что все святые знали: «Дух Святой движется, Он может нисходить на человека, и также Он может покидать нас». О том, что Русские люди когда-то хорошо понимали это, говорят сохранившиеся в русском языке словообразования: «быть в духе» (англ. вариант — Inspire) и «быть не в духе». Вот это движение Духа Святого к нам и от нас и изображалось как вращающийся крест-свастика разных направлений вращения. И как я уже сказал, потом реформаторы христианства заменили свастику на летящего голубя...

Сошествие Святого Духа в виде голубя в Соборе Святого Петра в Риме.

Итак, вы, читатель, уже узнали, что форма христианства подвергалась изменениям. Вам осталось выяснить, менялось ли содержание (начинка) того изначального христианства, которое создал Христос вместе с дюжиной своих учеников?

Я лично изучал две мировые религии: христианство и иудаизм более 25 лет и за это время нашёл для себя однозначный ответ: да начинка (содержание) изначального христианства тоже менялась, причём кардинально, до такой степени, что враги рода человеческого, которых Христос-Спаситель называл «змиями» и «сынами диавола», и которые в Библии обозначены как Иудеи с большой буквы, а также как книжники (толкователи иудейской Торы) и как фарисеи, (причём, несмотря на разные названия, все они, по свидетельству Христа, были представителями одного рода), в современном христианстве стали вдруг очень уважаемыми людьми!

Даже из многократно переписанной Библии мы легко можем понять, каким по смысловому наполнению было изначальное христианстве:

Вот прямая речь Христа-Спасителя, в которой он очень критично говорит о самозваных «божьих наместниках» и властелинах человеческих душ: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии] крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших.

Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну?

Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей...» (Мф. 23: 27-36).

Если столь великий Человек сказал: «а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город...», то понятно и однозначно, что он называл великими злодеями неких владельцев синагог.

А когда эти «владельцы синагог» спустя какое-то время арестовывали Спасителя, он им сказал другие слова: «Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы...» (Лк. 22: 52-53).

А что сегодня говорят главные начальники христианских храмов?

Они говорят всем, что нынешние «владельцы синагог» — Иудеи с большой буквы, у которых в пользовании всё тот же древний иудейский Закон, на основании которого Христос-Спаситель был предан мучительной смерти, — теперь лучшие друзья христиан, и что христианам их надо любить и уважать!

А как же слова Христа, сказанные в адрес этих владельцев синагог: «Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле... Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей...» (Мф. 23: 27-36).

А никак! Род сей злодейский считает, что Христос своей праведной кровью смыл с него все прошлые грехи, и теперь Иудеи могут радоваться жизни и считать себя безгрешными!

Не верите? Вот что иудей Савл, позже прикинувшийся «апостолом Павлом», написал в своём Послании к Евреям: «Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает осквернённых, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евр, 9: 11-14).

По этому же принципу (чужой кровью!) иудеи и сегодня «смывают» с себя накопившиеся грехи, для этого в ход идёт даже кровь курей! Как это делается, рассказывает вот эта видеоновость из Израиля:

Вот и получается, что от изначального христианства сегодня осталось лишь название, а форма и содержание уже давно изменены! Эту подмену смыслов сделали за века как сами Иудеи, так и те Иуды, которые на словах всем говорили, что они — христиане, а по своему нутру они были, конечно же, антихристами!

28 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Христос и 12 апостолов, основатели изначального христианства.