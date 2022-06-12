Какими будут следующие 8 лет нашего противостояния с Западом. Александр Артамонов / Универсум
Клуб Андрея Фурсова “Универсум” представляет доклад военного аналитика Александра Артамонова, посвящённый Стратегии “НАТО 2030″.
Что содержал в себе нацеленный против нас план Барбаросса-2. Каким будет новый виток конфронтации, который начинается сейчас. В чём плюсы нашей позиции и какие слабые точки в ней есть. Какие сильные и слабые стороны есть у европейских армий – членов НАТО. Зачем на самом деле в НАТО втаскивают Финляндию и Швецию.
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