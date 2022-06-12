Генрих VIII и Анна Болейн: полюбил и казнил/Елена Браун
Генрих VIII добивался Анну Болейн десять лет. Добился, женился, прожил три года и…казнил. На юбилейной «Цифровой истории» Елена Браун выступила в жанре «мелодрама», рассказав «хорошую историю с плохим концом».
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