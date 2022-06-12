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Генрих VIII и Анна Болейн: полюбил и казнил/Елена Браун

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Генрих VIII добивался Анну Болейн десять лет. Добился, женился, прожил три года и…казнил. На юбилейной «Цифровой истории» Елена Браун выступила в жанре «мелодрама», рассказав «хорошую историю с плохим концом».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕленаБраунЦИ #фестивальЦИ #аннаболейн

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2920

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UTCAshkc8qk
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