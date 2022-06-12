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День России | Песни о главном

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Трек-лист сборника "День России | Песни о главном":

01. Георг Отс – С чего начинается Родина (00:00)
02. Марк Бернес – Я люблю тебя, жизнь (02:08)
03. Ольга Воронец – Гляжу в озёра синие (04:37)
04. Юрий Гуляев – Песня о тревожной молодости (08:40)
05. Владимир Трошин – А годы летят (Из кинофильма – Добровольцы) (12:36)
06. Аида Ведищева – Товарищ (14:51)
07. Хор под управлением Исаака Дунаевского – Песня о Родине (Из кинофильма – Цирк) (18:05)
08. Лев Барашков – Главное, ребята, сердцем не стареть (21:19)
09. Тамара Миансарова – Течёт река Волга (24:08)
10. Владимир Ивашов – Русское поле (Из кинофильма – Неуловимые мстители) (27:54)
11. ВИА Пламя – Идёт солдат по городу (29:53)
12. Эмиль Горовец – Голубые города (Из кинофильма – Два воскресенья) (33:04)
13. Майя Кристалинская – Русь (36:05)
14. Лев Барашков – Ребята 70-й широты (39:29)
15. ВИА Пламя – Строим БАМ (41:43)
16. Марк Бернес – Если бы парни всей Земли (44:06)
17. Иосиф Кобзон – Ребята нашего двора (46:28)
18. Владимир Бунчиков – Летят перелётные птицы (49:34)
19. София Ротару – Родина моя (52:44)
20. Юрий Лоза – Заповедные места (58:04)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X0lhlniIgsQ
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