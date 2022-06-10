Настоящим «безумием», считают западные эксперты и политологи, становится политика Брюсселя как в экономике с её непродуманным и поспешным «зеленым переходом», о котором сегодня уже стараются не вспоминать, так и в других областях.

Президент Чехии Милош Земан на днях прямо заявил, что позиция стран Евросоюза касательно запрета поставок российского газа «шизофренична», поскольку ЕС грозит Москве перестать закупать ее топливо и одновременно боится, что она сама прекратит его им продавать, перенаправив поставки газа в Китай, Индию и другие страны.

А известный евродепутат Тьерри Мариани заявил на страницах французской газеты Valeurs Actuelle, что Европу охватило сейчас еще и «идеологические безумие».

«Давайте не будем поддаваться идеологическому безумию, которое сейчас охватило Европу, с ее “бешеным компасом” и полной потерей ориентации, — пишет он. — Интерес Франции не в победе Украины. Но он и не в том, чтобы Россия обязательно взяла верх. Наш интерес состоит в скорейшем возвращении к миру».

«Мы имеем дело с настоящей демонизацией России и ее руководства», отмечает политик. У этой демонизации, по его словам, два источника. Первый — обычное нежелание приложить хоть какое-то аналитическое усилие, предложить мысли вместо штампов. Второй — инстинкт ненависти ко всему русскому миру. Неужели этим «аналитикам» неясно: когда целая большая страна мобилизует свои вооруженные силы, свою экономику, свой промышленный аппарат для операции такого масштаба, это происходит не из-за чьего-то индивидуального безумия и даже не из-за коллективной мании величия. Есть намного более глубокие причины. Да, русские больше не хотят находиться в окружении стран, чьи элиты, дипломаты и лидеры буквально вскормлены на идеях почему-то направленного против России «атлантического единства». Да, русские считают, что массовое и непрерывное размещение американского оружия на земле их ближайшего соседа является угрозой для их безопасности. При этом Россия в течение долгого времени хотела сблизиться с Западной Европой, прилагала усилия, чтобы стать для нас приемлемым партнером или даже стать похожей на нас, подчеркивает он.

«Теперь не Москве, а нам следует начать беспокоиться. Это нас должна пугать перспектива, что Москве станут неинтересны наши страны, которых она считает вассалами США, неспособными действовать независимо на международной арене», — предупреждает Тьерри Мариани.

И так думает не один только этот француз. «Безумцы в Берлине и Брюсселе ведут нас на чужую войну — без смысла, разума и цели!» — так описал ситуацию член немецкой партии «Альтернатива для Германии», депутат Европарламента Максимилиан Крах.

Слепота переполняющей ненависти действительно не знает границ. И вот уже на очереди другие поступки, которым тоже сложно найти разумное объяснение. Например, когда слово «русские» меняют даже на картинах всемирно известных живописцев. Как это произошло с картиной «Русские танцовщицы» Дега, которая в Национальной галерее Лондона была переименована в «Украинских танцовщиц». «Как далеко зайдет эта истерия?» — недоумевает по этому поводу депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар.

Но Европа не «сошла с ума» вдруг, сама по себе. Подтолкнули ее на этот путь абсурда, в том числе и на самоубийственное противостояние с Россией, США. Как отмечает Mysl Polska c началом конфликта на Украине, в разгар «санкционного беснования», американцам удалось убедить политиков Евросоюза, что если сотрудничество с Россией не отвечает интересам США, то оно губительно и для Европы. На днях в издании Los Angeles Times вышла программная статья под откроенным заголовком — «Европа должна пожертвовать собой. Немедленно прекратить импорт газа и нефти из России».

В итоге получилось, замечает «Mysl Polska», что именно Центральная Европа — Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, имели наибольшую выгоду от соседства с Россией, а теперь экономика этих стран оказалась наиболее уязвима из-за экономической войны и разрыва отношений с РФ.

И Европа, которая уже давно является покорным вассалом Соединенных Штатов, не смогла противостоять этому давлению со стороны США. И не только по этой причине. Произошло вырождение ее правящего класса, уже неспособного принимать самостоятельные решения.

«Горькая реальность такова, — признался на днях бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, — что у Запада в последние годы не было, и сейчас нет, авторитетных лидеров, ему не хватает уверенности в себе, в собственных идеях и системе ценностей».

А когда нет лидеров, нет идей и нет ценностей, то наступает деградация. В том числе и во властных структурах. Прав тогда зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который недавно, не заботясь о политкорректности, без всяких экивоков назвал европейских руководителей, вводящих санкции против России «ублюдками и выродками». «Они ублюдки и выродки, — написал он в своем Телеграм-канале. — Они хотят смерти нам, России». Медведев предсказывает «пожар мировой революции в экономике», вызванный антироссийскими санкциями. Европа, как считает зампред Совбеза, уже замахнулась «дубиной народной войны, которая как следует огреет европейских чиновников».

И наконец — «вишенка на торте». Настоящим безумием назвала итальянская газета Giornale последнюю директиву ЕС «Женщины в Советах директоров», согласно которой представителей слабого пола надо в обязательном порядке назначать на руководящие посты всех компаний, в том числе даже частных.

«Нет предела, — пишет это крупнейшее в Италии печатное СМИ, — руководящему зуду Евросоюза, который лихорадочно все регламентирует и навязывает всем правила, нормы, обязательства, и хочет не только указывать гражданам, как жить и вести себя, но и вмешивается даже в решения европейских компаний, указывая предпринимателям, кого именно они должны нанять или назначать на руководящие посты. Это может показаться абсурдным, но именно это предписывает директива ЕС «Женщины в Советах директоров», одобренная в рамках соглашения между Европарламентом, Евросоветом и Еврокомиссией с целью «гарантировать гендерное равенство в Советах директоров компаний». Эта директива ЕС устанавливает процедуры найма на работу, согласно которым не менее 40% должностей директоров или 33% всех руководящих должностей в компаниях государств Евросоюза должны занимать представители слабого пола.

В результате все европейские фирмы с более чем 250 сотрудниками должны теперь раз в год предоставлять компетентным органам информацию о гендерном представительстве в своих Советах директоров, а, если они не будут соблюдать обязательные квоты, то им грозят суровые санкции.

«Но как может ЕС навязывать правила набора сотрудников частной компании?» — возмущается Giornale. По ее мнению, принятое решение противоречит всем принципам либеральной экономики и попросту «ошарашивает». Оно также противоречит принципам «меритократии», за что в течение десятилетий в Европе шло сражение. Женщин надо будет назначать на посты не потому, что они ценны, как специалисты, а просто потому, что они женщины. Введение таких квот ведет к тому, что исчезает сам смысл предпринимательской деятельности, констатирует газета.

Это уже не первый случай, когда бюрократов в Брюсселе обвиняют в такого рода абсурдных решениях, которые уже называют просто «безумными». Другой пример — утвержденное недавно Евросоюзом новое руководство под названием «Гендерно-нейтральный язык в Европейском парламенте». В нем предписано «максимально сократить использование гендерных терминов» и избегать ссылок на «женщин или мужчин». Запрещены, например, такие слова, как «стюардесса» или «директриса». В руководстве говорится: «Следует избегать употребления во многих языках слова “человек” в широком диапазоне идиоматических выражений, которые относятся, как к мужчинам, так и к женщинам». Объясняя причину новых правил, руководство ЕС поясняет: «Гендерно-нейтральный или гендерно-инклюзивный язык — это больше, чем вопрос политкорректности».

Руперт Мэтьюс, депутат Европарламента от Ист-Мидлендс, представил письменный парламентский вопрос, в котором возмущался по поводу того, что «еврократы навязали свою собственную версию политкорректного языка». «В Европейском парламенте нам приходится мириться с тем, что мы называем “евроанглийским”. Это не настоящий язык, а отвратительный гибрид».





