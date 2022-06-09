Вегетарианство – основа духовного прогресса. Александр Усанин на Veg-life expo 2022
Святые и многие мудрецы говорят, что войны являются следствием убийства животных. Духовное развитие – это приведение своих устремлений и мыслей, слов, которые мы произносим и действий в соответствие с желаниями Бога. Абсолютно во всех религиях ограничения в питании касаются только мяса. Вегетарианство – часть духовного прогресса. Праведная пища ведет к праведной жизни.
Тайминг выпуска:
01:38 Репортаж с XII Федеральной выставки «Veg-life expo 2022»
03:19 О русских женщинах
04:52 Как связана наша диета с происходящими на планете событиями
05:00 Великие книги и люди об убийстве животных
07:54 Связь причин и последствий каких-либо поступков
09:13 Что такое духовное развитие?
09:33 Иисус Христос был вегетарианцем.
11:00 Во всех религиях ограничения в питании касаются только лишь мяса.
12:00 Все святые показывали своим примером как жить.
12:50 Вегетарианская диета для сильных существ
13:20 Вегетарианство в Исламе
16:05 Мой опыт вегетарианства
17:00 Строение человека указывает на то, что он создан вегетарианцем
18:55 Об искусственном мясе
19:30 Клаус Шваб хочет, чтобы люди питались насекомыми
20:00 Как на самом деле нам нужно питаться, чтобы продолжалась жизнь на Земле?
20:30 Спор медиков о вегетарианстве
23:45 Как быть здоровыми?
24:30 Моё отношение к растительным аналогам мяса
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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#вегетарианство #ЗОЖ #veglife
” И сказал Бог : да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую ; и птицы да полетят над землею.. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся.. И сказал Бог : да произведёт земля ДУШУ ЖИВУЮ по роду её , скотов, и гадов, и зверей земных по роду их… И сказал Бог : вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле , и всякое дерево у которого плод древесный, сеющий семя ; – вам сие будет в пищу; а всем зверям земным , и всем птицам небесным, и всякому (гаду) пресмыкающемуся по земле , в котором ДУША ЖИВАЯ, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так..” (Кан. Библия, ВЗ , Быт. 1: 20,21,24,29-30).
Автор отпетлял от Ветхого Завета. Где указан Первый убийца живых душ.
Он отпетлял)))Но ты припетлял про”всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле , и всякое дерево у которого плод древесный, сеющий семя ; – вам сие будет в пищу;”.)))))))
Не понял, ты о чём ?
Про еду.
Я указал первоисточник. Бери в руки, смотри.
4 млн. лет назад нашим предкам в результате саванизации Африки пришлось спуститься с деревьев и возник вопрос в адаптации к новым условиям. Архаичные австралопитеки разделились тогда на две группы: одни стали чисто траво-, семено- и зерноядными, а вторые – всеядными. В результате у первых вырос челюстной аппарат, а в следствии не осталось места для роста мозга, у вторых же мозг резко начал набирать массу, а челюсти наоборот уменьшаться. 1 кб. см зубов по весу равен 2 кб. см мозга. Плюс экологическую нишу первых также заняли вышедшие в саванну одновременно с нашими предками первые павианообразные, которые были крупнее и агрессивнее своих прямых конкурентов. Как нетрудно догадаться судьба вегатариацев оказалась незавидна – в гонке эволюции они сошли с дистанции. Поэтому если не хотите, чтоб мозг уменьшался, а челюсти росли, то ешьте обязательно мясо.
))))А Вы откуда за предками наблюдали?Или может это Ваших рук дело?))))
Что и требовалось доказать. Жуйте-жуйте, не отвлекайтесь, у травоядных процесс насыщения происходит дольше, чем у трупоедов.
” Это какой же эгоистичной сволочью нужно было быть , чтобы презреть традиции предков , наплевать на общественное мнение , бросить вызов морали , слезть с дерева и взять в руки палку ?! ” (из просторов инета)
И не говори!))