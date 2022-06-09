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Новая стратегия изменения мира. Константин Сивков

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Модификация Запада неизбежна? По каким линиям расколот мир? Как выйти из тупика? Какую роль в новом мире будет играть Россия? Мнением делится ведущий военный эксперт Константин Сивков.

Книга “Противостояние сверхдержав в “Холодной войне”. Кнутов Ю.А. https://den-magazin.ru/utm/1273

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J1lf1MUoKCM
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