Тайны Хазарского каганата/Сергей Котеньков и Егор Яковлев
Новый гость на «Цифровой истории»! Егор Яковлев беседует с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Каспийского филиала Института океанологии им. Ширшова РАН Сергеем Анатольевичем Котеньковым. В этот раз речь пойдёт о Хазарском каганате. Где находится его столица Итиль и действительно ли Хазария была разгромлена князем Святославом?
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