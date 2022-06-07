Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Об этом заявил в интервью газете Giornale бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» и ныне депутат Европарламента Сильвио Берлускони. Он отметил, что большинство государств мира, в отличие от США и их союзников, отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.

«То, что показал нам украинский кризис, – тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но и Запад изолирован от всего остального мира», – отметил Берлускони.

Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего, – был вынужден признать бывший премьер. При этом он особо указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций против России.

Констатировав этот печальный для самоуверенного Запада факт, в своем выступление по видеосвязи в Роттердаме на съезде Европейской народной партии, Берлускони признал, что он «оплакивает» свои прежние попытки добиться сближения России с ЕС и НАТО. По его словам, если бы такое произошло, то не было бы того, что происходит сегодня. А потому он настаивал на политическом, военном и экономическом единстве Европы, поскольку только в этом случае она, как он считает, сможет играть важную роль на мировой арене.







Санкции ударили прежде всего по Западу

О провале попыток изолировать Россию заговорили не только в Италии. Так это признал доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо в США Уильям Молоуни в статье в американском издании The Hill.

Он указал, что сложившаяся ситуация развенчивает миф о том, что США сплотили вокруг себя весь мир для изоляции России. Из 195 стран только 65 согласились поддержать санкционный режим, напомнил он. При этом среди не согласившихся — Китай, Индия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки, где проживает большая часть населения мира.

По словам Молоуни, данные соцопросов в США демонстрируют сомнения американцев в целях Вашингтона на Украине. Также граждане страны заговорили о том, что санкции, призванные подорвать экономику России, ударили в первую очередь по западным странам.

«Отсюда – полнейшая несостоятельность основополагающего мифа о том, что Соединенные Штаты сплотили весь мир против практически полностью изолированной России», – подчеркнул американский ученый, отметив, что США стоят на пороге «мощного политического отторжения со стороны американцев», которые задумались о приоритетном решении проблем в собственной экономике.

«Усилия стран коллективного Запада по превращению в «мирового изгоя» России – сильного государства, члена G20 и богатейшего обладателя природных запасов нефти и газа, а также военно-технических ресурсов и с налаженных разносторонним экспортом, приведет к разрушительным последствиям только самих организаторов санкций», – уверен аналитик.

Именно Запад, а не Россия, оказался в изоляции из-за антироссийских санкций, заявил в свою очередь немецкий экономист Андреас Бек. Он также указал, что многие страны не поддержали ограничения против России. Это –Китай, Израиль, Индия, Пакистан, а также государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

По словам Бека, в результате санкций немецкая экономика оказалась в опасности из-за отсутствия доступа к ресурсам, в частности, потому что Германия, как и США, сильно зависит от импорта алюминия и никеля из России.

То, что Западу никак не удастся изолировать Россию и, что многие другие страны не намерены плясать под его дудку, наглядно продемонстрировал на минувшей неделе глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе дискуссий на международном форуме по безопасности Globsec 2022, проходящем в Братиславе.

Один из западных журналистов задал ему явно провокационный вопрос, обвиняя в «экономической поддержке России».

В ответ индийский министр заявил, что увеличение Индией закупок российской нефти в девять раз по сравнению с прошлым годом не имеет никакого отношения к политике: «Мы искали наилучшее предложение на рынке. И нашли его у России. Она предоставила нам дисконт. Я бы не мешал это с политикой», – сказал Джайшанкар.

Когда из зала прозвучал упрёк в том, что пока «Запад делает всё, чтобы помешать финансировать российских военных», Дели, остающийся в хороших отношениях с Москвой, покупает у русских нефть, деньги от которой пойдут «на финансирование войны», глава МИД Индии удивился: «А разве покупка русского газа — это не финансирование войны? То есть Индия, покупая нефть, ее финансирует, а Европа, покупая газ, нет? Давайте без двойных стандартов, ок?», – сказал он и дал совет Европе: – «Вам пора отказаться от установки: мои проблемы — это проблемы всего мира, а проблемы всего мира – это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда».

«План Соединенных Штатов, пытавшихся подавить Россию и Китай под предлогом украинского кризиса, не сработал. Мир уже сейчас видит, что эта борьба завершится поражением США», – пишет турецкая газета Sabah.

«Запад за пределами англосаксонского блока, – отмечает автор статьи Берджан Тутар, – тоже осознает этот факт. Глобальный статус-кво, построенный Атлантикой во главе с США, дает трещины со всех сторон. По этой причине участие в противоборстве на украинском фронте оказалось ограниченным даже со стороны Европы. В период, когда сам Папа Римский говорит, что ответственность за войну несет НАТО, усилия США по изоляции России от мира воспринимаются как пустая затея, – указал он.

И, в том числе, поэтому поддержка, оказываемая экономической войне США на глобальном уровне, ничтожно мала. Политические эксперты Атлантики заговорили иначе. Даже Джордж Фридман – а это один из самых фанатичных представителей американского глубинного государства – в своей недавней статье от 3 мая 2022 года признает «начало новой эры». Большая часть мира – на стороне России в украинском кризисе. Тот факт, что в санкциях против России США и их союзники пренебрегают всеми правовыми нормами и прибегают к стратегии грабежа, заставляет страны Востока и “Глобального Юга” поворачиваться лицом к Азии, а не к Атлантике», – отмечает Sabah.

Обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло, рассуждая о попытках англосаксов навязать остальному миру свою политику, отмечает, что раньше США столько раз – в чисто англосаксонском духе – гнобили лучших друзей и союзников, что тут задумаешься, прежде чем будешь предлагать им новые альянсы. А сейчас мы и вообще говорим «об упадке все более опасных, напористых и безответственных Соединенных Штатов». По его словам, то, что происходит сегодня на мировой арене, – это «демонстрация общей слабости того, что мы считали единым Западом».

Не так давно страны Группы семи (G7) заявили о намерении изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Однако теперь уже не только СМИ, но и ведущие политики открыто заговорили о провале этой попытки США и Европы, признавая, что в результате они сами оказываются в изоляции.

Мир необратимо изменился, и США с Европой – англосаксонское меньшинство – больше уже не могут диктовать остальному человечеству свою волю.





