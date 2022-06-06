Угрозы реальные и мнимые. Арктическая дивизия США и новая армия Германии. Константин Сивков
Зачем Европе армия помимо НАТО. Что означает заявление Байдена о прямой поддержке Тайваня в случае конфликта с Китаем. Арктическая дивизия США: что за этим стоит, и что это значит для нас. Об этом и не только рассказывает в интервью Игорю Шишкину военный аналитик Константин Сивков.
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