На днях президент России Владимир Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» для многодетных женщин, существовавшее в Советском Союзе. Депутаты Государственной Думы уже приступили к разработке соответствующего законопроекта. Они полагают, что почетное звание придаст матерям особый статус и высокое положение в обществе.

А пока самое время вспомнить, как впервые было учреждено в СССР звание «Матери-героини», кто были его первыми лауреатами…

8 июля 1944 года вышел указ Президиума Верховного Совета, согласно которому женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, награждались орденом «Мать-героиня». Одновременно с этой наградой были учреждены «Медаль материнства» – за пять детей и орден «Материнская слава» – за семь и более детей.

…Шел четвертый год Великой Отечественной войны. На фронтах не умолкали тяжелые, кровопролитные бои, в которых каждый день погибали тысячи людей. Они умирали от бомбежек, ран в госпиталях, в плену, на оккупированных территориях. Общее количество жертв – военных и гражданских в СССР уже исчислялось многими миллионами. Стране необходимо было хотя бы частично восполнить эти страшные потери…

Через несколько дней после публикации указа Президиума Верховного Совета «Правда» опубликовала подборку материалов, посвященных матерям-героиням. Это на них держался весь дом с его нелегкими ежедневными заботами – одеть, накормить, обстирать целую ораву детишек!

Да еще приласкай, поговори по душам, подбодри, а если надо – одерни, укори, призови к порядку. А тут еще на голову свалилась проклятая война – с голодом, лишениями, переживаниями. Значит, еще тяжелей, еще беспросветней, потому что уже совсем некому помочь – муж на фронте…

На большой фотографии в «Правде» была запечатлена женщина в окружении детей. Их у Ольги Ивановны Котовой было десять: восемь дочерей и два сына. Старшей Надежде – 20 лет. Она в 1944 году была помощником мастера на фабрике № 16 «Москвошвея». Самая маленькая – Людочка, родилась в дни войны, в 1943 году. Во время Великой Отечественной появилась на свет и Светлана, которая на два года старше.

В заметке «Колхозницы благодарят партию и правительство» говорилось о колхознице артели имени Красной армии Рязанского района Анастасии Гуленковой. У нее тоже – десять детей. «Два моих сына защищают нашу любимую Родину с оружием в руках», – рассказала она. – шестеро детей трудятся в колхозе, двое учатся. Новый указ правительства окружает советских матерей еще большим почетом и вниманием. Я благодарю товарища Сталина за его неусыпную заботу о матери и ребенке».

«Правда» писала, что в сельхозартели «Новая жизнь» Краснояружского района Курской области было немало многодетных матерей. Среди них – Агафья Гуляева, у которой пятеро отпрысков. А у курянки Екатерины. Михалевой их шестеро. «Советская женщина, – говорила она, – может по-настоящему ощущать радость материнства. Счастливы дети, которых любит и пестует вся страна».

Имена этих женщин были широко известны в то далекое время. А в своих семьях они были самыми дорогими, любимыми. И, наверняка, через много лет после публикации в газете поседевшие матери и их дети, давно уже взрослые, обремененные своими семьями, собирались за большим столом и вспоминали, как когда-то черпали ложкой щи из одного большого чугунка. А самым большим лакомством для них была картошка. Глядя на своих дочерей и сыновей, матери украдкой вытирали слезы. Вспоминали, скольких трудов стоило поднять детей на ноги, но – благодарили судьбу…

Первое награждение орденом «Мать-героиня» состоялось в Кремле 1 ноября 1944 года. Награды вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Первой к «всенародному старосте», робея, подошла Анна Савельевна Алексахина из подмосковного села Мамонтовка. Родом она была из крестьянской семьи поселка Большое озеро, что в Рязанской губернии. Как и ее муж – Федор Ионович, участник строительства канала «Москва-«Волга».

Первенец в семье Алексахиных родился в 1909-м. Назвали сына Алексеем. Через два года появилась на свет Анастасия, потом пошли Александр, Софья, Иван. Всего у Анны Савельевны и Федора Ивановича было 12 детей.

Самый младший из детей – Евгений вспоминал: «День, когда мама узнала, что стала первым кавалером ордена “Мать-героиня”, в нашей семье вспоминали часто. А было этот так. Как-то уже затемно в барак, где мы жили, постучался мужчина, спросил: “Кто здесь будет Анна Алексахина?” Соседи указали на кухню. Пришелец прошел среди кипящих кастрюль и протянул маме гербовую бумагу с оттиском Кремля. Она глянула и обомлела…».

В памятный день награждения Анна Савельевна, по ее воспоминаниям, встала чуть свет. Погладила единственный костюм, одолжила у соседки нарядный платок, доехала на электричке до Ярославского вокзала. Потом спустилась в метро, в котором раньше ни разу не была. Но любоваться на подземное царство ей было некогда. Вышла в центре, спросила у прохожего, где Кремль, и направилась к его воротам. Подошла, дрожащими от волнения руками вытащила из платка паспорт…

Во время Великой Отечественной войны восемь сыновей Алексахиной ушли на фронт. Четверо домой не вернулись: Алексей и Сергей – погибли на Западном фронте в первые месяцы войны, Александр сложил голову в Карелии. Георгий – на Курской дуге…

Кроме Анны Алексахиной, в ноябре 1944 года в Кремле чествовали еще 12 женщин. Среди них были Евдокия Солдатова из Горьковской (ныне – Нижегородской) области, ленинградка Серафима Игнатьева, москвичка Мария Смагина, тулячка Мария Рыжкова, Валина Асадуллина из Башкирии, Анисья Белоусова из Московской области…

После награждения «всесоюзный староста» пригласил женщин на чаепитие. Многие из них впервые держали в руках изящные чашечки из тончайшего фарфора – дома-то пили чай из простых жестяных кружек. Женщины робко поглядывали на Калинина, который говорил об огромной заботе товарища Сталина о советских людях…

Немало других славных советских женщин вошло в историю. Одна из них – Анастасия Куприянова из деревни Михеды Борисовского уезда Минской губернии. Она прожила долгую жизнь, полную испытаний и невзгод. Пережила смерть мужа, умершего от отравления газом во время Первой мировой войны. Ее второй супруг, отказавшись вступить в колхоз, покинул деревню и… семью, в которой было семеро детей – шесть сыновей и дочь.

В 1941 году дом Куприяновой сгорел во время бомбежки. Жила где попало, мыкалась по соседям. Нашла пристанище Анастасия Фоминична в партизанском отряде «Родина». Пошла туда вместе с детьми. Там она готовила еду бойцам и стирала их одежду. Пятеро ее сыновей погибли во время Великой Отечественной. Анастасия Фоминична покинула земной мир, когда ей было 107 лет. Вместе с ней ушел последний ее сын Александр…

С 1944 года до развала в 1991 году Советского Союза званием «Мать-героиня» были награждены 430 тысяч женщин. Еще около пяти миллионов удостоены орденов «Материнская слава» и «Медали материнства».

В 2008 году указом президента РФ Дмитрия Медведева был учрежден орден «Родительская слава». Им награждаются супруги за воспитание четырех и более детей. Спустя два года, в 2010-м, статус награды изменился – с тех пор «Родительская слава» вручается семьям, в которых воспитывается семь и более детей.

…Вопрос о возрождении звания «Мать-героиня» с соответствующими пособиями и льготами обсуждался давно. Но лишь на днях дело сдвинулось с мертвой точки. Идея хорошая, полезная, тем более что демографическая ситуация в России, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Тревожит только одно – много ли женщин в наше время отважатся на такой подвиг – стать многодетными мамами? Ведь воспитать, вывести в люди, не одного, не двух, а множество детей задача очень трудная – на это надо положить всю жизнь без остатка. И какой бы самоотверженной, стойкой ни была мать, как ни старался бы для блага семьи отец, без солидной помощи государства им не обойтись. Это касается не только денежных выплат, различных льгот, комфортных жилищных условий, различных преференций, но и серьезной моральной поддержки. Многодетные семьи, извините за высокие слова, должны постоянно ощущать конкретную, весомую помощь государства – не на словах, а на деле.

Только в этом случае пример отважных матерей будет поддержан. И многодетные семьи уже не будут в России экзотикой, а станут привычным явлением.







P.S. В День защиты детей Владимир Путин поздравил семью Богдановых из Воробьевского района Воронежской области с вручением ордена «Родительской славы». У командира пожарно-спасательного отряда Александра и домохозяйки Светланы – 11 детей: пять дочерей и шесть сыновей. Самому младшему – Никите – почти год, самой старшей – Марии – 17 лет. Небольшая ремарка: супруги Богдановы сами выходцы из многодетных семей. Значит, они – продолжатели родительских традиций и хорошо знают, что опора близких – это самое важное в жизни…





