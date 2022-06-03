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в ЭТО верят КУРИЛЬЩИКИ!

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Как манипулируют курильщиками: https://youtu.be/nXPoii1SwqU

Вы слышали, что курение снимает стресс? А про то, что человеческий организм якобы сам вырабатывает никотин? Или про то, что в картошке тоже есть никотин, и поэтому курить не так уж и вредно? Об этих и других мифах – в новом ролике Общего дела – 5 мифов о курении!

Миф первый: «курение снимает стресс».
Это самый распространённый миф. И вот на чём он базируется.
Если человек начинает курить, в его организм попадает никотин – наркотическое вещество, вызывающее зависимость.
И, как и всякий другой наркотик, никотин вызывает «ломку», или по-научному: «абстинентный синдром». То есть примерно через два часа после последней сигареты, никотиновый наркоман испытывает беспокойство и раздражительность. Чтобы убрать эти неприятные ощущения, он снова закуривает, получает очередную дозу никотина и испытывает некоторое облегчение. Ещё примерно через два часа ломка возвращается, и он снова испытывает стресс.
Таким образом, сигарета снимает не жизненный стресс, а лишь стресс, вызванный самим потреблением никотина.
Миф второй: никотин содержится в картошке, помидорах, баклажанах.
Некоторые люди пытаются оправдать свою зависимость, указывая, что никотин содержится не только в табаке, но и в картофеле, помидорах или баклажанах.
Никотин действительно содержится в этих овощах, однако его содержание в них в три миллиона раз меньше, чем в листьях табака.
К примеру, чтобы получить дозу никотина, содержащуюся в одной сигарете, необходимо съесть 167 килограмм помидоров за один раз.
Миф третий: «никотин вырабатывается организмом».
Иногда можно услышать, что никотин вырабатывается самим организмом человека. Это очередная ложь, распространяемая табачными корпорациями.
На самом деле никотин синтезируется исключительно в корнях некоторых растений, в качестве защитного яда – нейротоксина.
Согласно Большой Российской энциклопедии, всего 150 миллиграмм никотина смертельны для человека. Утверждать, что человеческий организм вырабатывает яд, чтобы отравлять свою же нервную систему – это очень странно!
Миф четвертый: «никотин преобразуется в никотиновую кислоту при горении».
Опираясь лишь на схожесть названий, табачные компании навязывают миф, якобы яд никотин, содержащийся в табачном дыме, в процессе горения преобразуется в полезную никотиновую кислоту – витамин В3.
Это конечно не так, ведь одной лишь высокой температуры недостаточно для подобного превращения. Чтобы преобразовать никотин в никотиновую кислоту, необходимо его окислить азотной либо хромовой кислотой. Однако этих кислот нет ни в сигаретах, ни в организме человека, и эта реакция возможна только в лабораторных условиях.
Миф пятый: «курение защищает от коронавируса».
Один из недавно созданных мифов – курение, якобы, защищает от коронавируса.
Как табачные компании навязали этот миф?
В апреле 2020 года группа французских врачей опубликовала абсурдную статью, утверждающую, что при курении снижается риск заболеть коронавирусной инфекцией. Через неделю статья была отозвана, так как выяснилось, что данные в ней – ложные, а авторы статьи – связаны с табачными корпорациями.
Но табачники продолжают поддерживать этот миф, манипулируя статистикой: известно, что от коронавируса умирают в основном пожилые люди, а процент курящих среди пожилых значительно меньше, чем среди людей более молодых. Ведь как правило курящий попросту не доживает до пенсионного возраста, либо доживает, но уже не может курить из-за серьезных проблем со здоровьем.
Доход от продажи сигарет только в России составляет один триллион шестьсот миллиардов рублей в год.
И тем, кто зарабатывает на никотиновой зависимости, очень невыгодно, чтобы люди перестали верить в навязанную им ложь.

Над роликом «Мифы о курении» работали:
Сценарий: Игорь Маслов, Алексей Дегтярев
Режиссер: Алексей Дегтярев
Редактор: Мария Дегтярева
Художник: Екатерина Белякова
Операторы: Константин Шорин, Владимир Сарин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MUbNRY5C3Ec
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