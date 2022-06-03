Не верим в честность игрока, в любовь к России поляка
Где кроются корни польской русофобии? Что поляки думают о нас, и каких действий ожидать со стороны Польши? Об этом говорим с политологом Юрием Бондаренко. Ведущий – Игорь Шишкин.
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