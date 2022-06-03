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Июнь. Из цикла “Двенадцать месяцев” (1977)

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Июнь. Из цикла “Двенадцать месяцев”
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Год производства: 1977

Музыкально-поэтический цикл видовых фильмов “Двенадцать месяцев” – лирические зарисовки о красоте природы средней полосы России в разные времена года. В основе музыкального сопровождения – один из лучших фортепианных циклов П.И.Чайковского “Времена года”.
Июнь – первый летний месяц. Разнообразие красок распустившихся полевых цветов, первые грибы, березовые рощи и речные долины – все наполнено светом и радостью пробудившейся жизни.

Документальный видовой фильм “#Июнь”
ТО “Экран”, 1977 г.

Автор сценария – В. #Самылкина
Режиссер – Михаил #Кожин
Оператор – Михаил #Кожин

#двенадцатьмесяцев #временагода #чайковский

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BoT8syjlmM4
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