На то, что реальная хронология цивилизации короче писаной, указывают обстоятельства, которые нельзя игнорировать .

Вот оценка Студопедии. В 70-е гг. объем информации удваивался каждые 5-7 лет. В 80-е гг. удвоение происходило уже за 20 месяцев, а в 90-е – ежегодно. Пролонгируя эти данные в прошлое, видишь экспоненциальное сокращение, не позволяющее античной культуре существовать далее чем 200-300 лет назад.Кибернетик и философ Р.Ф. Абдеев в 1994 году в своей работе «Философия информационной цивилизации» писал: «динамика роста объема информации… ныне удваивается каждые 20 месяцев против 50 лет во времена Маркса». Если, говоря о временах Маркса, Абдеев имел ввиду примерно 1843 год, когда Маркс стал известен, то выстраивается динамика, в которой в 1782 году ежегодный прирост информации составлял 1 %, – как на крестьянском дворе в самой глухомани.Можно подыскать и другие оценки, но ни математики процесса, ни главного вывода это не изменит: прошлое ближе к нам в разы.А. Т. Фоменко применил модель угасающего сигнала к сохранности сведений о прошлом.Архивы горят, свидетели умирают, а главное, меняются люди. Английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941) сократил число томов своего исследования «Золотая ветвь» с 12 до 1, и все равно описал многие сотни обрядов, еще живых в 19 веке, а ныне прочно забытых. Этой реальности больше нет.Кто из 15-летних знает, как считать на счетах? Как защитить ребенка от сглаза? Заговорить бородавку или тем же способом отвести беду? Этого уже не найти даже в худлите. Чем глубже в прошлое, тем ниже темпы создания информации и выше – ее естественной гибели. Оба процесса экспоненциальные. Что могло к нам дойти через 2 тысячи лет?Технологии античности по своей сложности вплотную примыкают к самому концу 18 века – без промежуточных уровней развития. Открытия Глаубера, Ньютона, Галилея и, тем более, Джабира технической проверки не выдерживают. Из поздних примеров – У. Гершель, создавший телескоп с увеличением, не позволявшим фиксировать наблюдаемое иначе как с помощью автоматической фотокамеры, созданной на полстолетия позже.И так – во всех сферах. Барди и Перуцци в 1345 году используют финансовые инструменты, изобретенные спустя 500 лет. Работорговцы ввозят черных работников в США за 200 лет до первых посадок хлопка и сахарного тростника. Ну, а фондовые биржи торгуют фондами за 380 лет до того, как в Европе создали правовые нормы, позволяющие торговать ими.На сегодня хорошо известно не менее двух десятков сдвигов; с ними ревизионисты и работают. Главная идея: история удлинена с помощью отбросов массивов данных в прошлое, и эта идея порочна. Да, анахронизмов многие тысячи, да передвижки данных в прошлое хорошо видны, однако история в целом чересчур хорошо согласована. Добиться такого согласования управленческими методами невозможно даже сейчас.Требуется изменить словарные дефиниции, например, чтобы слово десять трактовалось всеми как сто. В этой ситуации даты изменятся, а сроки удлинятся – сами, повсеместно и без вмешательства переписчиков. В качестве побочного эффекта в прошлом появятся многомиллионные армии и города с реальным размером со стадион и летописным населением в десятки тысяч, что мы и видим.На сегодня адекватной видится гипотеза об утрате потомками преемственности знаний в результате перехода с восьмеричного римского счета на десятичный. Достаточно описать в словарях десятичную римскую систему счета и не описать предыдущую восьмеричную, и процесс запущен. Все ошибки в датировании (их целый каскад) – лишь производное.Агрикола в своих книгах о металлургии (1530-1557) использует систему долей, кратных восьми: 8; 16; 32; 64; 128. Античные солнечные часы разбиты на 8 секторов.