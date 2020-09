axsmyth

alpsrife

alpsrife

Андреас Чурилов

А вот и график. Отклонения в численности по возрастным группам колоссальны: например, 59-летних – 23,7, а 60-летних – 40,3, и так – строго каждый пятый год.



Андрей Степаненко



