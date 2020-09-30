Римский счет – ключ к тайне хронологии
09:10. 30 сентября 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На то, что реальная хронология цивилизации короче писаной, указывают обстоятельства, которые нельзя игнорировать.
УДВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Вот оценка Студопедии. В 70-е гг. объем информации удваивался каждые 5-7 лет. В 80-е гг. удвоение происходило уже за 20 месяцев, а в 90-е – ежегодно. Пролонгируя эти данные в прошлое, видишь экспоненциальное сокращение, не позволяющее античной культуре существовать далее чем 200-300 лет назад.
Кибернетик и философ Р.Ф. Абдеев в 1994 году в своей работе «Философия информационной цивилизации» писал: «динамика роста объема информации… ныне удваивается каждые 20 месяцев против 50 лет во времена Маркса». Если, говоря о временах Маркса, Абдеев имел ввиду примерно 1843 год, когда Маркс стал известен, то выстраивается динамика, в которой в 1782 году ежегодный прирост информации составлял 1 %, – как на крестьянском дворе в самой глухомани.
Можно подыскать и другие оценки, но ни математики процесса, ни главного вывода это не изменит: прошлое ближе к нам в разы.
УГАСАНИЕ СИГНАЛА
А. Т. Фоменко применил модель угасающего сигнала к сохранности сведений о прошлом.
Архивы горят, свидетели умирают, а главное, меняются люди. Английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941) сократил число томов своего исследования «Золотая ветвь» с 12 до 1, и все равно описал многие сотни обрядов, еще живых в 19 веке, а ныне прочно забытых. Этой реальности больше нет.
Кто из 15-летних знает, как считать на счетах? Как защитить ребенка от сглаза? Заговорить бородавку или тем же способом отвести беду? Этого уже не найти даже в худлите. Чем глубже в прошлое, тем ниже темпы создания информации и выше – ее естественной гибели. Оба процесса экспоненциальные. Что могло к нам дойти через 2 тысячи лет?
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Технологии античности по своей сложности вплотную примыкают к самому концу 18 века – без промежуточных уровней развития. Открытия Глаубера, Ньютона, Галилея и, тем более, Джабира технической проверки не выдерживают. Из поздних примеров – У. Гершель, создавший телескоп с увеличением, не позволявшим фиксировать наблюдаемое иначе как с помощью автоматической фотокамеры, созданной на полстолетия позже.
И так – во всех сферах. Барди и Перуцци в 1345 году используют финансовые инструменты, изобретенные спустя 500 лет. Работорговцы ввозят черных работников в США за 200 лет до первых посадок хлопка и сахарного тростника. Ну, а фондовые биржи торгуют фондами за 380 лет до того, как в Европе создали правовые нормы, позволяющие торговать ими.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ПОДЛОГА
На сегодня хорошо известно не менее двух десятков сдвигов; с ними ревизионисты и работают. Главная идея: история удлинена с помощью отбросов массивов данных в прошлое, и эта идея порочна. Да, анахронизмов многие тысячи, да передвижки данных в прошлое хорошо видны, однако история в целом чересчур хорошо согласована. Добиться такого согласования управленческими методами невозможно даже сейчас.
ГЛАВНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ХРОНОЛОГИИ
Требуется изменить словарные дефиниции, например, чтобы слово десять трактовалось всеми как сто. В этой ситуации даты изменятся, а сроки удлинятся – сами, повсеместно и без вмешательства переписчиков. В качестве побочного эффекта в прошлом появятся многомиллионные армии и города с реальным размером со стадион и летописным населением в десятки тысяч, что мы и видим.
На сегодня адекватной видится гипотеза об утрате потомками преемственности знаний в результате перехода с восьмеричного римского счета на десятичный. Достаточно описать в словарях десятичную римскую систему счета и не описать предыдущую восьмеричную, и процесс запущен. Все ошибки в датировании (их целый каскад) – лишь производное.
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ СЧЕТ
Агрикола в своих книгах о металлургии (1530-1557) использует систему долей, кратных восьми: 8; 16; 32; 64; 128. Античные солнечные часы разбиты на 8 секторов.
УДВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Вот оценка Студопедии. В 70-е гг. объем информации удваивался каждые 5-7 лет. В 80-е гг. удвоение происходило уже за 20 месяцев, а в 90-е – ежегодно. Пролонгируя эти данные в прошлое, видишь экспоненциальное сокращение, не позволяющее античной культуре существовать далее чем 200-300 лет назад.
Кибернетик и философ Р.Ф. Абдеев в 1994 году в своей работе «Философия информационной цивилизации» писал: «динамика роста объема информации… ныне удваивается каждые 20 месяцев против 50 лет во времена Маркса». Если, говоря о временах Маркса, Абдеев имел ввиду примерно 1843 год, когда Маркс стал известен, то выстраивается динамика, в которой в 1782 году ежегодный прирост информации составлял 1 %, – как на крестьянском дворе в самой глухомани.
Можно подыскать и другие оценки, но ни математики процесса, ни главного вывода это не изменит: прошлое ближе к нам в разы.
УГАСАНИЕ СИГНАЛА
А. Т. Фоменко применил модель угасающего сигнала к сохранности сведений о прошлом.
Архивы горят, свидетели умирают, а главное, меняются люди. Английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941) сократил число томов своего исследования «Золотая ветвь» с 12 до 1, и все равно описал многие сотни обрядов, еще живых в 19 веке, а ныне прочно забытых. Этой реальности больше нет.
Кто из 15-летних знает, как считать на счетах? Как защитить ребенка от сглаза? Заговорить бородавку или тем же способом отвести беду? Этого уже не найти даже в худлите. Чем глубже в прошлое, тем ниже темпы создания информации и выше – ее естественной гибели. Оба процесса экспоненциальные. Что могло к нам дойти через 2 тысячи лет?
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Технологии античности по своей сложности вплотную примыкают к самому концу 18 века – без промежуточных уровней развития. Открытия Глаубера, Ньютона, Галилея и, тем более, Джабира технической проверки не выдерживают. Из поздних примеров – У. Гершель, создавший телескоп с увеличением, не позволявшим фиксировать наблюдаемое иначе как с помощью автоматической фотокамеры, созданной на полстолетия позже.
И так – во всех сферах. Барди и Перуцци в 1345 году используют финансовые инструменты, изобретенные спустя 500 лет. Работорговцы ввозят черных работников в США за 200 лет до первых посадок хлопка и сахарного тростника. Ну, а фондовые биржи торгуют фондами за 380 лет до того, как в Европе создали правовые нормы, позволяющие торговать ими.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ПОДЛОГА
На сегодня хорошо известно не менее двух десятков сдвигов; с ними ревизионисты и работают. Главная идея: история удлинена с помощью отбросов массивов данных в прошлое, и эта идея порочна. Да, анахронизмов многие тысячи, да передвижки данных в прошлое хорошо видны, однако история в целом чересчур хорошо согласована. Добиться такого согласования управленческими методами невозможно даже сейчас.
ГЛАВНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ХРОНОЛОГИИ
Требуется изменить словарные дефиниции, например, чтобы слово десять трактовалось всеми как сто. В этой ситуации даты изменятся, а сроки удлинятся – сами, повсеместно и без вмешательства переписчиков. В качестве побочного эффекта в прошлом появятся многомиллионные армии и города с реальным размером со стадион и летописным населением в десятки тысяч, что мы и видим.
На сегодня адекватной видится гипотеза об утрате потомками преемственности знаний в результате перехода с восьмеричного римского счета на десятичный. Достаточно описать в словарях десятичную римскую систему счета и не описать предыдущую восьмеричную, и процесс запущен. Все ошибки в датировании (их целый каскад) – лишь производное.
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ СЧЕТ
Агрикола в своих книгах о металлургии (1530-1557) использует систему долей, кратных восьми: 8; 16; 32; 64; 128. Античные солнечные часы разбиты на 8 секторов.
1649a напомнил, что в Древнем Риме год делился на нундины – циклы по 8 дней.
Как в Древней Греции, так и в Древнем Риме одна ладонь была равна четырем пальцам – не пяти. Локоть был равен либо 20, либо 28 пальцам, то есть, в основе 4, а не 5. Отсюда легко прийти к восьмеричной системе счета и невозможно – к десятичной.
axsmyth увидел здесь же и корни дюжины – это 12 фаланг 4 пальцев.
isinor обратил внимание на особенность словообразования существительных русского языка при их подсчете:
1 — именительный падеж, ед. число — например, один стол
2 — родительный падеж, ед. число — два стола
3 — родительный падеж, ед. число — три стола
4 — родительный падеж, ед. число — четыре стола
5 — родительный падеж, мн. число — пять столов
6 — родительный падеж, мн. число — шесть столов
…
20 — родительный падеж, мн. число — двадцать столов
Счет до четырех формируется из словоформ единственного числа, множественное число появляется только начиная с пяти единиц учитываемых предметов. И так – для всех существительных; примера, который бы выпал из схемы, найти не удалось.
На идентичную ситуацию указал igorvin69 – один год, два года, три года, четыре года, пять ЛЕТ.
Самые ранние известные римские пасхальные таблицы, составленные в 222 г. Ипполитом Римским, основаны на 8-летнем цикле. Румбов на компасе восемь. Римских месяцев без встроенного в название номера – 8; пронумерованы лишь 4 последних. Монетные системы европейских стран до середины 19 века основаны на числе 8 и, как следствие, – 16 и 24.
Для медных монет Российской империи чеканки 1810—1830 годов монетная стопа составляла 24 рубля из одного пуда. Вплоть до революции в России масса крестьян считала осьмериками. В. И. Даль: «восьмериковый, относящийся до счета осьмериком». Президент США Томас Джефферсон использует в письмах доли, кратные восьми. Барингс-банк, проводивший сделку по продаже Луизианы, взял в качестве вознаграждения 12,5 % или восьмую часть.
Газета Протестант пишет: "В денежном эквиваленте десятина равнялась 12% (Лев. 27:31)". Число явно расчетное и с достаточной точностью равно восьмой части.
alpsrife пишет: "…если вспомнить, как выглядят счёты, то там две чёрных костяшки, и восемь белых. То есть, любые счёты применимы как для сложения в десятичной, так и в восьмеричной системе счисления…"
КАК СОСТОЯЛСЯ ПЕРЕХОД НА ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТ
Основное требование – прагматичность. Все должно стать намного лучше, но без особых изменений. И вот чтобы вернуться к восьмеричной системе так же без особых потерь, проще всего пожертвовать цифрами с префиксным вычитанием.
I – один
II – два
III – три
IV – три (второй вариант написания)
V – ЧЕТЫРЕ
VI – пять
VII – шесть
VIII – семь
IX – семь (второй вариант написания)
X – ВОСЕМЬ
XI – девять
XII – десять
XIII – одиннадцать
XIV – одиннадцать (второй вариант написания)
XV – ДВЕНАДЦАТЬ
alpsrife пишет: "…собирал цифры разных народов… там в половине из них 4 похожа на V."
Имя Фамилия указал на работу Giovanni Battista Piranesi. The Piazza Navona, Rome, above the ruins of the Circus of Domitian, the Church of Sant' Agnese to the right, Bernini's fountain in the centre, from the 'Vedute di Roma' (Views of Rome), 1760–1778.
Циферблат разбит на 5 часов, где цифра V означает 4, а не 5, как мы привыкли. Цифра IV написана по ходу стрелки, а потому означает не 3 (в восьмеричном), не 4 (в десятичном), а 5.
Seymur указал на то, что если рисунок зеркальный, то цифры идут строго по порядку: I, II, III, V, VI или 1, 2, 3, 4, 5. Отзеркаливание, скорее всего, сделано по капризу Пиранези (он такое регулярно вытворял).
А вот еще более прозрачный случай. Александр Таманский указал, что в работе Pompa Circensis Circus Maximus 1565 -1566 12 квиндецемвиров обозначены римским числом XV. Александр пишет следующее: "…на гравюре группа квиндецемвиров (квин-децем это 15) отмечена как "XV-viri". Триумвиры на римских монетах, например на монетах Августа и Марка Антония, обозначаются так: III vir – триум-вир. Но все дело в том, что квиндецемвиров не гравюре не 15, а 12. Значит, X это не 10, а 8, и V это не 5, а 4."
Это серьезный аргумент. Числительное "децем" действительно может означать "восемь", и теперь большой вопрос, сколько дней было в декаде, и каким по счету месяцем был в то время декабрь.
МЕСЯЦ В РОЛИ ГОДА
Мысль о том, что античные лунные месяцы ошибочно сочтены годами, витает уже давно. При обратном пересчете Ной, живший 950 лет, становится 77-летним, а 100-летние войны – 8-летними, что выглядит единственно приемлемым.
Андреас Чурилов в работе "Эра Хиджры" продвигает гипотезу равенства года и месяца весьма настойчиво. Я дам вырезки из приведенных им цитат.
"У халдеев и египтян сперва год был не более как 1 месяц" – Гассендий в "Календаре римском"
"…лунный год является месяцем" – Макробий, "Сатурналии".
"…в Египте древнейший год был из одного месяца" – Цензорин, Книга о дне рождения (к Квинту Церелию) (Вестник древней истории, 1986, N2,3)
В Талмуде понятию календарь соответствовало арамейское выражение кви‘а де-ярха (буквально `установление месяца`; Псах. 51б; Беца 4б)
Также А. Чурилов указал на явное родство ключевых слов: арабского "шахр" (месяц), немецкого "jahr" (год), еврейского "yerah" (луна и месяц) и английского "year" (год).
Ясно, что синхронно превратить месяцы в годы у всех народов тогдашней цивилизации задача непосильная, и вот здесь могла помочь главная объединяющая сила мира – Римская империя.
ИНДИКТЫ – КАНДИДАТ В ПЕРЕСЧЕТ № 1
Индикт это номер года в 15-летнем цикле, и основная проблема с индиктами: они хронически не бьют с нумерацией лет от Адама. Видя, что число 12 в восьмеричной системе счета превращается в число 15 в десятичной, логично думать, что индикты означали не номер года, а номер месяца в году.
Причина введения индиктов проста: месяцы в разных племенах писались по-разному, а трансевропейской торговле Римской империи требовалась унификация. Я покажу хороший пример.
Месяц Гекатомбион назывался:
в Эпидавре: Азосий
в Дельфах: Апеллай
в Беотии: Гипподромий
в Этолии: Лапарий
в Македонии: Лой
в Родосе и Косе: Панам
в Милете: Панемос
в Фессалии: Филлик
И это ведь только маленькая Греция, а таких племен в Европе были сотни. У славян и вовсе месяц червень может быть как в июне, так и в июле. В такой ситуации использовать при заключении торговых договоров с племенами не названия месяцев, а их номера, единственно разумная мера. Смотрим, что пишет об индиктах Г. В. Носовский.
Носовский Глеб Владимирович. Счет лет от Христа и календарные споры.
ЦИТАТА: в выходных данных «Следованной Псалтыри» московской печати XVII века год издания книги — 7160 от Адама, он же 1652 от Рождества Христова, — указан вместе с индиктом: «индикт 5». По смыслу индикт не нужен в такой записи — он ничего к ней не добавляет. Круг Солнцу и круг Луне в этой Псалтыри уже не указаны, опущены.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Круг Луне и Круг Солнцу опущены за ненадобностью, поскольку указывают на тот же год, а вот индикт не опущен, а значит, он указывает не на год. Если индикт это месяц, то индикт V это четвертый месяц от начала года, и в выходных данных индикт вовсе не излишен.
ЦИТАТА: в русской книжной традиции индикты указывались еще и в XVII и даже в XVIII веке — наряду с годами «от сотворения мира» и (или) «от Рождества Христова».
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: если год уже указан, значит, индикт означает не год.
ЦИТАТА: В тех случаях, когда индиктовые даты в текстах XVII века сопровождаются датами «от Адама», те и другие, как правило, не согласуются между собой.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: итак, год указывается отдельно, а несогласованность лет с индиктами СИСТЕМНА, и никому в голову не приходит, что индикт – не год, а месяц. Причина: мышление, отформатированное под десятичный счет и уже не видящее, что число XV может означать 12.
ЦИТАТА: Поскольку переписчики в XVII веке уже плохо понимали смысл индиктовых дат, они вписывали их, как правило, в неполном, полуразрушенном виде.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: если историк системно не понимает смысла сотен и сотен старых дат, то ошибавшимися следует считать летописцев, а не историка.
ЦИТАТА: если обратиться к русским текстам XVII века, то окажется, что они содержат огромное количество остатков старых индиктовых дат. Причем — именно остатков, обрывков — иногда переписанных со старых рукописей даже без понимания сути дела. Полных индиктовых дат в рукописях XVII века почти не встречается.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: очень хотел бы увидеть пару сотен примеров, но сеть пуста – сканов не дает никто. Как я понимаю (в отсутствие сканов), неполными считаются даты, в которых недостает чисел с префиксным вычитанием: IV, IX, XIV либо с кажущимся отсутствием месяца.
Например, если будет написано 7000 ab ineunte mundo enarrassent V indict 17, я сочту это ПОЛНОЙ ДАТОЙ и пойму это как 17 число 4-го месяца 1492 года, а настоящий ученый увидит именно "обрывки", – месяца-то для него здесь нет. И, само собой, он решит, что индикт не бьет: ему нужен отвечающий 1492 году (и абсолютно бесполезный для учета времени) индикт № X, а здесь дан отвечающий четвертому месяцу года (и остро необходимый) индикт V.
ЦИТАТА: Старинный способ летоисчисления по индиктам, кругам Солнцу и кругам Луне, был еще очень распространен в русских текстах XIV–XVI веков. Иначе бы переписчики XVII века не встречались бы с этими датами так часто. Не понимая их смысла они, естественно, искажали их при переписывании.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: итак, переписчики встречаются с индиктами ПОСТОЯННО, но почему-то не понимают их смысла. И, главное, зачем искажать то, что лишено для тебя смысла?
Конец цитирования и комментариев.
Вот интересное наблюдение:
axsmyth в православии… прямым текстом упоминается годовой круг, как индикт. Очень тёплое попадание.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В КАЛЕНДАРНЫХ РЕФОРМАХ
Календарные реформы, связанные с административным переносом начала года с марта на сентябрь, всегда принимаются в последний индикт № 15: 312 год, 462 год, 537 год, 1422 год. Есть одно исключение: в 988 году вместо 987-го. Это все лишено смысла, если индикт это год, и полно смысла, если индикт – месяц, а последний индикт это последний месяц года, в котором люди завершают считать время по старым правилам.
Буллы, касающиеся назначения Юбилейных годов, в моей реконструкции всегда приходятся на март, и поскольку формально буллы разнесены на многие годы, вряд ли это случайность.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ХРОНОГРАФИИ ФЕОФАНА
Хронография византийца Феофана – из фундаментальных работ. На 528 лет хроники приходится всего 357 упоминаний месяцев года, а должно быть хотя бы раза в 2-3 больше, чем лет.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ № 1
Взял 97747 уникальных (то есть, без повторов) проиндексированных регионо-событий и распределил их по 15 годам индиктов. Оказалось, что в существующей традиционной хронологии есть два цикла – 5-летний и общий 15-летний. Таблица вышла длинная, дам два фрагмента. Если число событий в году больше, чем в предыдущем, выборочно выкрасил охрой, а если меньше – голубым. Падение числа событий обычно приходится на номер индикта с префиксным вычитанием в римской цифре, то есть, в индикте, возникшем в результате перехода на десятичную систему счета. Слева в таблице – точное число событий, справа – сам принцип: если число больше предыдущего, там проставлена цифра 1.
Первый фрагмент.
И второй.
Никаким иным способом, кроме как перейти на десятичную римскую систему счета со вставными числами, такой стабильной цикличности не достичь.
Для этого требуется дать в словарях новую дефиницию: «Индикт это номер года в 15-летнем цикле. Циклы номеров не имеют». И все цифры с префиксным вычитанием (прежде дублировавшие предыдущие) обретают собственное значение, а 12 превращается в 15 с закономерно низкой повторяемостью цифр с префиксным вычитанием. Все: циклы самосоздались.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ № 2
Число датированных регионо-событий (типа "ураган в Тульской области 1656 года), имеющих дубликаты на следующий год, на каждый 10-й год и на каждый 59-й год, возрастает именно через каждые четыре года на пятый.
В связи с этим обстоятельством получил важный комментарий.
mr_bbon при переписи населения в России в 1897 году, возрастная пирамида как раз имеет всплески кратные пяти годам https://gizh.ru/pictures/Population-pyramid-Russia-1897.png
В более поздних переписях этот эффект постепенно сглаживался.
…на диаграмме представлены даты рождения. Получается, что "чехарда" длилась вплоть до 1875, я бы даже сказал – что 1885-го.
Тот же феномен виден и переписи Франции за 1851 год.
mr_bbon опубликовал материал по теме здесь: https://nu-nu.ru/share/2/1438/ebb5b3fba3806ffdd0bde8661384feae.html
А вот и график. Отклонения в численности по возрастным группам колоссальны: например, 59-летних – 23,7, а 60-летних – 40,3, и так – строго каждый пятый год.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ № 3
Число совпадений регионо-событий, датированных традиционно и реконструированных, достигает максимума в 10 вариантах дат рождения Иисуса – от 5509 до 5500 от Сотворения Мира включительно. Раньше и позже видно заметное падение числа совпадений.
Именно таков набор основных античных шкал:
5509 г. до н. э. Эра Хронографии Феофана, древнерусская эра (ультрамартовский стиль)
5508 г. до н. э. Константинопольская, византийская, древнерусская эра, «от Адама», мартовский стиль
5507 г. до н. э. Антиохийская эра епископа Феофила
5505 г. до н. э. Эра, иногда употребляемая в хрониках
5504 г. до н. э. Болгарская, она же Старовизантийская эра
5501 г. до н. э. Эра Анниана
5500 г. до н. э. Антиохийская эра, эра римского епископа Ипполита и Секста Юлия Африканского
Таким образом, мы имеем дело не с жестко привязанным к одной дате правилом, а с набором из 10 вариантов. Это обещает ряд трудностей при восстановлении хронологии, однако указывает на правомерность выдвижения этой гипотезы.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Известно, что на рубеже индиктов римляне пересматривали налоги. Если рубеж индиктов это ежегодный приход следующего выборного императора, то все логично, и новая власть просто обязана издать свое собственное постановление по сборам.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРАДОКСОМ
У римлян в году было 304 дня в 10 месяцах. Календарь уже лунно-солнечный, Метон давно обсчитал все и знает, что в году 365,25 дней, но 304 дня в году римлянам хватает. На деле, мы имеем дело с побочным эффектом перехода на десятичную систему.
Лунный месяц содержит 29 или 30 дней. В восьмеричном римском счете это пишется так: XXXVI – это 29, и XXXVII – это 30. В нынешнем понимании это числа 36 и 37, в среднем, 36,5. Умножаем 36,5 на 10 римских месяцев и получаем 365 дней в году. Перед нами не следы иных астрономических циклов Земли и Луны, а обычная ошибка, характерная исключительно для эпохи перехода с восьмеричного счета времени на десятичный.
РЕЛИКТОВЫЕ ОСТАТКИ
Александр Перевознюк указал на следы перехода от 8-ричной системы к 10-ричной. В состав контуберния входило то 10 солдат, то – 8, а центурия состояла из 60-100 чел, что подразумевает 64 – восьмеричную «сотню». Если «X» это число 8, то логично, что контуберния состояла из 8 солдат, а центурия – из «X», то есть, из 8 контуберниев.
Александр обратил внимание и на то, что числа, из которых составлены даты, – MDCLX – точно отражают варианты воинских подразделений: M – манипула, D – декан, C – когорта или центурия, L – легион, Х – контуберний.
ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ
В странах Востока, никогда не имевших римских цифр, превратить 12 месяцев в 15 лет нельзя, – только в 12 лет.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Однако если год это месяц, то в нем содержится сезонная информация только этого месяца. Если в подлинном зимнем месяце шел снег, то он должен бы идти весь летописный год. Можно предположить, что индикт действительно означает год в 12-летней календарной системе. И он так же может быть истолкован человеком, воспитанным в десятичной системе счета, как 15-летний. Этого достаточно, чтобы индикты хронически не били с датами от Адама, с чем ученые и столкнулись.
Мой путь решения этой проблемы иной. Индикты не существуют сами по себе; они были встроены в календарную систему Олимпийских 4-летий либо Римских 8-летий, поэтому информация собиралась из всех сезонов года. Дотошно доказать гипотезу не могу ввиду тотального отсутствия сканов индиктовых дат, но могу показать, как это работает.
ЛУННЫЙ ЦИКЛ КАК ОПОРА
До появления точных приборов XIX века поймать 0,25 високосных суток, набегающие за год, нереально, – это мы уже знаем. То есть, в основе високосного четырехлетия лежало нечто иное, нечто более очевидное. Мой вариант этого «более очевидного» – лишние две недели, которые тратились на Олимпийские Игры и процедуру выбора четырех новых императоров. Когда лунные месяцы были перетрактованы как годы, эти 2 недели стали 50-м Юбилейным годом. То есть, в глубокой древности високосный год это год списания двух лишних лунных недель, а не добавления одного солнечного дня.
Требовался ли античному миру более точный учет времени? Крестьянам – нет, поскольку погода отклоняется в рамках сезона на пару недель запросто. Торговцам солнечный год в такой ситуации тоже не нужен. Кто станет заключать договор о поставках с точностью до дня, если крестьяне урожай собирают, а значит, и транспортные системы отрабатывают с точностью до двух недель? Восьмилетний римский цикл дает погрешность в 1,53 дня за 8 лет, и чтобы дойти до нужды переносить начало года на 25 дней (как оно и было), следует прожить 131 год. Этого более чем достаточно, чтобы не суетиться с календарями: лунных циклов хватает за глаза.
ОЛИМПИЙСКОЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ
На каждый солнечный год приходится 12,37 лунных месяцев. Лишнюю неделю (лунную четверть) тратят на Юрьев день и сатурналии (5-7 дней), позже ставшие святками. Ну, и немного остается. Каждый четвертый год этого «немного» набегает на две лишних недели, которые тратят на Олимпийские Игры, выборы четырех новых императоров – на следующие четыре года – и процедуру обязательного списания кабальных долгов. Отсюда в Древнем Риме тьма вольноотпущенников.
Система чрезвычайно стабильна. Большей точности никому не требуется. 49,5 месяцев считаются как 50, и при смене счета на десятичный каждые 12 месяцев превращаются в 15 лет, а годы с 13 месяцами – в 16 лет. Так 4 подлинных года превращаются в 62 летописных. Однако это еще не все. Учет 4-летий так же пережил процедуру перевода на десятичный счет, при котором V означает 5, а не 4, а набор из четырех чисел I, II, III (IV), V превращается в набор из 5 чисел – I, II, III, IV, V. Так появляются дополнительные 15 лет, а 4 Олимпийских года становятся не 62, а 77 годами (цикл кометы Галлея). Побочный результат операции: цикличное колебание количества исторических сведений с шагом в 5 лет.
ЧТО ЭТО В ИТОГЕ ЗНАЧИТ?
Иисус родился в 1740 году, а подлинная и реконструированная даты начинают совпадать в 1836 году, после прохода кометы Галлея. Если не пересчитывать 4-летия и ограничиться индиктами, срок жизни цивилизации удлиняется, а Иисус рождается примерно в 1718 году. Есть вариант рождения Иисуса в 1728 году (число 12 в кубе) и завершения пересчета календаря в 1848. Все схемы радикальные, однако закон удвоения информации и невозможность 100-летних войн и 1000-летних сроков жизни человека работают именно на этот радикализм.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕСЧЕТА
Сергей Шаткин предположил, что каждая следующая буква после V ведет к удвоению предыдущей: X – 8, L – 16, C – 32, D – 64, M – 128. Вариант Сергея в принципе работает не хуже, чем приведенный выше.
nordickk напомнил, что в прежнее время цифра «центум» кое-где означала не 100, а 120, а также тот факт, что у древних римлян 1/12 часть единицы веса, называлась либра (лат. libra), что может указывать на римскую цифру L. В поддержку этого направления мысли стоит указать, что звучание римской цифры 24 повсеместно отсутствует; доходит до 23 и сразу – 28. А между тем эта цифра ключевая и должна звучать столь же значимо, как дюжина, либра или фунт.
Александр Перевознюк предположил, что MDCC – аббревиатура, не имеющая цифрового смысла. Наподобие "от рождества Христова". Например, MD = moon date, а С – обозначает неделю (фазу Луны). Варианты есть: MCCL можно трактовать как сотворение мира (что-то типа Mundo Creature) и лунный цикл (Círculo Lunar).
Я и сам выдвигал гипотезу, что испанское era de mill и Era millesima означают «Эра разрушения» (корень mill означает бить, рушить), а потому дата era de mill e trezientos e siete annos может означать "307 год эры разрушения".
СИТУАЦИЯ С ЦИФРОЙ "I"
Представьте, что римский счет восьмеричный, и вам надо превратить его в десятичный, то есть, добавить одно число на каждые пять чисел. Первый порыв – добавить четвертую "I" – и так и было, таких чисел в документах хватает. Потом, когда начали формировать даты от Р. Х., сообразили, что придется добавлять четвертую X и четвертую С. И появляется вот такой монстр: MDCCCCLXXXXVIIII (1999) из 16 знаков. Пришлось менять значение знаков, и именно в этот момент вся хронология "поехала" – сама, во всех источниках.
ИСТОЧНИК ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ
Неясно, откуда именно и зачем заимствована десятичная система счета. Пишут, что "от арабов", и здесь надо вспомнить масштабный вброс малийского золота в Европу около 1324 года (дата традиционная). На тот момент это малийское золото составляло 70 % всего находящегося в обороте. В такой ситуации малийские арабы (а в Мали правили именно арабы) диктовать свои правила могли.
РЕЗЮМЕ
Удлинение хронологии в 15,5-19,2 раза произошло в результате перехода на десятичный римский счет: даты сразу же стали читаться иначе. На тот момент это никого не насторожило, – связи-то между идентично датированными документами остались, а затем оказалось, что это необратимо. Взять на себя смелость что-то изменить в старом важном документе, касающемся, например, межевания земель или династических прав, было некому да и попросту опасно. Попытка хотя бы частично нормализовать даты сразу же приводила к нарушению исторических связей.
Таким образом, искажение хронологии результат не заговора, а технической невозможности организовать пересчет. Ну, а когда выросло первое поколение, закончившее университеты по "новой программе", проблема стала нерешаемой: люди видели то, чему их научили.
Некоторое время обе системы счета и датирования обязаны были иметь синхронное хождение. Думаю, именно здесь корень того феномена, что часть событий 18-19 веков имеет античных близнецов. Никто не отбрасывал эти события в прошлое специально; напротив, они потому и разбежались по разным углам хронологии, что способов проконтролировать употребление чисел и дат попросту не было.
Андрей Степаненко
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