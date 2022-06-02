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Запорожская национализация

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Власти освобожденных территорий Запорожской области издали указ о национализации украинской собственности на территории области.
Национализации подлежит то, что находилось в собственности государства Украина на 24 февраля 2022-го года.

Сюда входит:

1. Земля
2. Недра и полезные ископаемые
3. Промышленные, сельскохозяйственные и иные предприятия.
4. Объекты гражданской инфраструктуры (включая Запорожскую АЭС)
5. Объекты недвижимости.
6. Прочие активы.

В общем, все это будет теперь работать не на Украину. Распоряжаться этим теперь будет ВГА Запорожской области, которая твердо намерено вступить в состав России через референдум.

PS. В соседней Херсонской области ВГА сегодня заявила, что Россия в Херсонской области навсегда. Первая партия заявок на получение российских паспортов уже отправлена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7653042.html
Метки: война на украине, Запорожье, национализация, Украина, Херсон
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