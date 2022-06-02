3 марта – национальный праздник Болгарии, установленный в честь Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., увенчавшего победу России над Османской империей, которая ознаменовала освобождение Болгарии от почти пятивекового рабства. Этот день торжественно отмечался в Болгарии с 1880 г. до конца Второй мировой войны, а затем был объявлен государственным праздником в марте 1990 г., когда Болгария перестала быть социалистической.

Курс правящих кругов страны на вступление в ЕС и НАТО сопровождался усилением антироссийской направленности их политики, все громче раздавались голоса о необходимости перенести национальный праздник на другую дату – например, на 24 мая. Как известно, это День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. Традиционно он торжественно отмечается в славянских странах как День славянской письменности и культуры. С 2020 г. в Болгарии 24 мая празднуется как День болгарской письменности, образования и культуры. О том, что стоит за попытками сменить дату национального праздника Болгарии, делится своими мыслями профессор, преподаватель истории России Софийского университета Дарина Григорова.

– 25 мая парламентская группа ГЕРБ-СД заявила, что предлагает внести изменения в Кодекс о труде, с тем, чтобы перенести национальный праздник Болгарии с 3 марта на 24 мая.

Противопоставление двух праздников – искусственное разделение, давно разжигаемое русофобскими кругами под предлогом объединения вокруг «европейской принадлежности перед всем миром».

3 марта якобы звучит «трансцендентно», а совсем не пацифистски, эта дата связана с «кровопролитием, военными действиями и противостоянием», в то время как 24 мая – «триумф духа и образования».

Пацифисты-объединители хотят избежать воспоминаний о пролитой крови болгарских ополченцев и русских солдат за освобождение Болгарии, которое было увенчано Третьим марта – днем воскресения болгарской государственности.

Кровь за свободную Болгарию проливали не только во время русско-турецкой освободительной войны, но и в течение всех пяти веков османского гнета. Нам ли забыть о крови болгарских мучеников Батака, Нового села, сохранивших нашу веру ценой собственной жизни, этот «триумф духа», достигнутый кровной жертвой ради веры и Болгарии?

Самый большой праздник христиан – Воскресение Христово, но он не объединяет и далеко не пацифистский, потому что он во имя победы Христа в войне за бессмертную душу, в которой каждый выбирает, по какую сторону фронта занять свое место. Именно потому Европейский союз отказался от своей принадлежности к христианской цивилизации, чтобы объединить необъединимое, забыв о Христе, подменив «Рождество Христово» «зимними праздниками», христианство – трансгуманизмом, а результат этого беспамятства – агрессивный инфантилизм элиты на краю бездны.

24 мая – праздник болгарского просвещения и славянской азбуки, ставшей реальностью не благодаря «Европе» или Папе, а благодаря болгарскому государству и князю Борису-Михаилу Крестителю, приютившему учеников святых братьев, которых преследовало латинское духовенство.

Святые братья Кирилл и Мефодий создали «глаголицу» на основе эфиопского и коптского письма, а Святой Климент Охридский, первый епископ, служивший на болгарском языке, создал «кириллицу» на основе греческой письменности. Уникальность азбуки не в графике, а в том, что она приспособлена к средневековому болгарскому языку, который является славянским, а также в том, что она предназначена для богослужения. Болгария – первое православное славянское государство со свое церковью и письменностью.

24 мая праздновали порабощенные болгары и до нашего Освобождения, во времена «тяжкого рабства», описанного святыми братьями, когда «болгарский храбрый сын склонил голову под гнетом оттоманского властелина».

Болгары вне освобожденной Болгарии тоже праздновали 24 мая, но как «бедные родственники из Македонии, Фракии и Добруджи, оставшиеся за границами Болгарии, как дети, оторванные от любимой матери, плакавшей о них». К ним Иван Вазов, один из известнейших болгарских поэтов, обращался в своей речи в октябре 1920 г.: «Милые, страдающие братья, целую ваш мученический венец. Твердость, мужество! Неправда не вечна, триумф насилия краток! Долог только триумф разума, совести и справедливости! И он настанет!». «Триумф» настал только для Южной Добруджи, вернувшейся в состав болгарского государства. Что касается Македонии, посмотрите, как северомакедонцы празднуют 24 мая – ни слова о Болгарии, «будущие европейцы», с которыми мы должны «объединиться» по мнению пацифистов. Истина не может объединиться с ложью во имя иллюзорного мира.

Третье марта – национальный праздник национального государства всех, кто помнит цену Болгарского воскресения и готов воевать за него, потому что война не исчезла из-за фантазий беспамятных пацифистов, которые боятся только одного – вдруг не будет «шопинга в Милане».

О ложном миролюбии, когда «войны лишены нравственно-религиозных санкций» писал в начале ХХ века русский философ В. Соловьев в своей работе «Три разговора»: «Бодрость духа держится на вере в святость своего дела». А когда воин лишен памяти о цене воинской чести, он становится наемником.

Прежде чем убить память о государстве, десакрализируй память о войне, чтобы не было даже мысли, что ты можешь защищаться, зачем, ведь у тебя есть союзники/партнеры. Зачем тебе праздновать воскресение Третьего болгарского государства, зачем помнить границы Сан-Стефановской Болгарии? Беспамятные не могут воевать, память – это боевое качество.







Перевод О. Решетниковой