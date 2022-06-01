Почему социализм не сработал, но это ещё не конец?
Почему социалистическая система, относительно успешно завоевавшая умы около 1/3 человечества провлилась в СССР? Говорим с директором Интститута изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
Предыдущий выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=1n-LxvukOAQ&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #СССР #распадСССР #ВОВ #коммунисты #КПРФ #социализм #коммунизм #экономика #НиколайСорокин #история #большевики