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Почему социализм не сработал, но это ещё не конец?

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Почему социалистическая система, относительно успешно завоевавшая умы около 1/3 человечества провлилась в СССР? Говорим с директором Интститута изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

Предыдущий выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=1n-LxvukOAQ&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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#ДеньТВ #СССР #распадСССР #ВОВ #коммунисты #КПРФ #социализм #коммунизм #экономика #НиколайСорокин #история #большевики
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8h8v13fM50M
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