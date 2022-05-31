Перечень документов для получения гражданства РФ жителями освобожденных территорий
Что нужно для получения гражданства России – список документов
Упрощённый порядок перехода жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российское гражданство выглядит следующим образом:
правила распространяются на граждан Украины, ДНР и ЛНР, которые постоянно живут в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области;
подать заявление о приёме в российское гражданство надо в территориальный орган МВД России;
вместе с заявлением надо подать следующие документы и их копии (а также их перевод на русский):
1) документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, ДНР или ЛНР с отметкой о регистрации по месту жительства
2) документ о смене фамилии, имени и / или отчества
3) документ о заключении / расторжении брака
4) свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление
Заявления рассматриваются в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и документов.
Владимир Рогов (https://t.me/vrogov/)
Сегодня в Херсоне выстроились огромные очереди для получения российских сим-карт.
Также началась приемка документов на получение российских паспортов.
Украина, давай до свидания.