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Перечень документов для получения гражданства РФ жителями освобожденных территорий

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Что нужно для получения гражданства России – список документов

Упрощённый порядок перехода жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российское гражданство выглядит следующим образом:

правила распространяются на граждан Украины, ДНР и ЛНР, которые постоянно живут в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области;

подать заявление о приёме в российское гражданство надо в территориальный орган МВД России;

вместе с заявлением надо подать следующие документы и их копии (а также их перевод на русский):

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, ДНР или ЛНР с отметкой о регистрации по месту жительства

2) документ о смене фамилии, имени и / или отчества

3) документ о заключении / расторжении брака

4) свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление

Заявления рассматриваются в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и документов.



Владимир Рогов (https://t.me/vrogov/)

Сегодня в Херсоне выстроились огромные очереди для получения российских сим-карт.
Также началась приемка документов на получение российских паспортов.
Украина, давай до свидания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7648443.html
Метки: Запорожье, паспорта, Россия, Херсон, херсонская область
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