Когда к Украине добавится Таджикистан? Начало большого азиатского передела. Хроники Смуты / Май 2022
Почему эпоха дешевой еды закончилась, и что приходит ей на смену. Как НЛО украли у американцев военные бюджеты и что говорит о том, что планируется один из крупнейших распилов в истории США. Зачем европейцы вышли на большую дорогу и по кому намечающийся энергоголод ударит сильнее всего. Обзор и анализ важнейших событий мая 2022 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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