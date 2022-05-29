ТЫ можешь изменить систему. Жизнь человека – отражение отношений с Всевышним.
ТЫ можешь изменить систему. Жизнь человека – отражение его отношений с Всевышним.
Повседневная жизнь человека – это постоянная духовная практика, необходимая для восстановления здоровых взаимоотношений с Всевышним. Все проблемы в человеческом обществе проистекают из-за забвения людьми предназначения человеческой жизни. Целью этого ролика является донесение мировоззрения нового уровня; мировоззрения, подготавливающего общество к сильнейшей духовной трансформации, которая, в свою очередь, приведет к улучшению всех сфер жизни…
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1:24 Источники проблем нашего общества. Когда кризисы неизбежны?
3:12 Три уровня отношения к жизни. Залог всеобщего благополучия.
6:23 Кому Россия «как кость поперек горла?» Чем и кому Россия на самом деле мешает?
7:54 Ошибка многих патриотов и политологов.
10:44 Демоническое целеполагание современного общества.
14:02 Людям достаточно работать один день в неделю. Чего не расскажут об экономике?
16:43 Как спасти экологию планеты? Предназначение человеческой жизни.
21:42 Что не отнимет у нас даже смерть? Перенастройка государственных систем…
25:58 Почему общество намеренно лишают свободного времени и комфорта?
32:52 ТЫ можешь изменить систему.
44:30 Как переделать мегаполисы в экополисы? Мусорная экономика государств.
49:27 «Изменить ход истории человечества». Совет зрителю.
Александр Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
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