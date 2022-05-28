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Жуков Юрий. ГОРДИТЬСЯ, А НЕ КАЯТЬСЯ!

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Юрий Николаевич Жуков -
писатель, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Россий Истории РАН


Гордиться, а не каяться
01_11 Юрий Николаевич, рад слышать ваш голос. Хочу поздравить вас с публикацией “Гордиться, а не каяться”. Я знаю что эта книга для вас очень личная.
Расскажите об вышедшей книге?
08:20 Интеграция книги Юрия Николаевича Жукова “Гордиться, а не каяться”

ГОРДИТЬСЯ, А НЕ КАЯТЬСЯ! ЖУКОВ ЮРИЙ
https://konzeptual.ru/gordit-sja-a-ne-kajat-sja-11848/

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#Концептуал #ЮрийЖуков #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IOVNoxWs6VU
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