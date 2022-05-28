Жуков Юрий. ГОРДИТЬСЯ, А НЕ КАЯТЬСЯ!
Юрий Николаевич Жуков -
писатель, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Россий Истории РАН
Гордиться, а не каяться
01_11 Юрий Николаевич, рад слышать ваш голос. Хочу поздравить вас с публикацией “Гордиться, а не каяться”. Я знаю что эта книга для вас очень личная.
Расскажите об вышедшей книге?
08:20 Интеграция книги Юрия Николаевича Жукова “Гордиться, а не каяться”
ГОРДИТЬСЯ, А НЕ КАЯТЬСЯ! ЖУКОВ ЮРИЙ
https://konzeptual.ru/gordit-sja-a-ne-kajat-sja-11848/
Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru
#Концептуал #ЮрийЖуков #АлександрШлотов