Почему Байден готов на прямой конфликт с Китаем, но не с Россией?
На днях президент США Джо Байден заявил, что США предпримут военное вмешательство в случае, если Китай вторгнется на Тайвань, что стало одним из самых решительных и открытых заявлений в поддержку Тайваня за последние десятилетия. В то же время, Пентагон не раз сообщал, что войска США не будут воевать на Украине. Почему Вашингтон готов вступить в прямой конфликт за Тайвань, но не за Украину? Об этом говорит историк, политический эксперт Игорь Шишкин.
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