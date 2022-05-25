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В Москве объявили ковидную амнистию

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Использованные источники: ria.ru
В Москве объявили ковидную амнистию

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личнoм блоге нaписал, что власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений, а также выплaтят субсидии бизнесу и грaжданам для компенсaции уже уплаченных штрaфов.

«За последние недели мы приняли множество решений, чтобы смягчить последствия санкционного давления. И одной из самых долгожданных мер стала отмена большинства ковидных ограничений» – сообщил мэр.

Он напомнил, что два года большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения, а в случае нарушений оплачивали штраф. И поблагодарил бизнес и москвичей. «Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке.

На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», – сообщил мэр.

Амнистия действует по двум направлениям:

1. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

2. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 г. с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.

В общей сложности власти прекратят взыскание или возвратит порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей.

По материалам газеты «Известия», сайт Сергея Собянина, РИА Новости

 

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_moskve_objavili_kovidnuju_amnistiju_404.htm
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