В Москве объявили ковидную амнистию
Мэр столицы Сергей Собянин в своем личнoм блоге нaписал, что власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений, а также выплaтят субсидии бизнесу и грaжданам для компенсaции уже уплаченных штрaфов.
«За последние недели мы приняли множество решений, чтобы смягчить последствия санкционного давления. И одной из самых долгожданных мер стала отмена большинства ковидных ограничений» – сообщил мэр.
Он напомнил, что два года большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения, а в случае нарушений оплачивали штраф. И поблагодарил бизнес и москвичей. «Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке.
На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», – сообщил мэр.
Амнистия действует по двум направлениям:
1. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
2. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.
Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 г. с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.
Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.
В общей сложности власти прекратят взыскание или возвратит порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей.
По материалам газеты «Известия», сайт Сергея Собянина, РИА Новости
какое лицедейство от этого манси -подготавливают почву к осеннему марафону…
” Полюбила хунвэйбина
И повесила портрет.
Поутру, когда проснулась,
Х висит вэйбина – нет !
(нар. частушка.1968 г.)
Марина, а где Ваши хунвэйбины ? Вторые сутки не наблюдаю.
Убыли на повышение квалификации,руководство не довольно результатами.))))
Шо цэ було?
манси так долго играл отрицательного героя -решил понравится народу…
А шо це правда КТ ,что в/на Украине силь подорожала за май в 8 раз??по Высоцкому прямо “…и особенно поваренная соль”-единстваенный артемовский заводик остановили…Это ж какие доходы мимо РБ -у нас соли завались..
А гавуны по Днепру плавали это что ?
Перемога Украины в экономике. Которых уже нет.
1 кг = 95 грн = 2 бакса примерно. А до 24.02.22 стоила 7 грн. Уже дифф-цит.
Понятия не имею,возможно,всё подорожало.