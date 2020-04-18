Главная » Здоровье, Политика, События

Собянин объявил об изменениях в пропускном режиме в Москве

10:33. 18 апреля 2020 208 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Собянин объявил об изменениях в пропускном режиме в Москве | Русская весна

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах, которые будут приняты в российской столице с 22 апреля. 

С этого дня контроль пропусков для передвижения в городе станет полностью автоматическим, дорожные камеры будут фиксировать автомобили, владельцы которых не получили разрешение на перемещение по городу.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы (включая обладателей служебных удостоверений) будут штрафоваться.

Также изменения ждут пассажиров общественного транспорта, включая сотрудников госучреждений и силовых структур.

О каких изменениях объявил мэр Москвы

«Дорогие москвичи, знаю, что все эти ограничения радости не доставляют. И, конечно, вы вправе знать, за что страдаем. Какие эффекты — и положительные, и отрицательные — дают меры самоизоляции.

Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах — психологически тоже очень непросто.

Тем не менее, все это — не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения.

Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды.

Неделю назад я принял решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий.

По итогам первых дней действия этих мер передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек.

А в целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за эти дни мы провели интеграцию приложений для выдачи цифровых пропусков Москвы, Московской области и Ростелекома. Непростая, но очень важная работа. Спасибо коллегам.

Что дальше? Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только выборочную проверку.

Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации.

Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

1. Начиная с 22 апреля 2020 г. для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области (далее — электронные карты).

Повторяю — ТОЛЬКО электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть.

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска.

Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь — данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 г. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.

Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля 2020 г., внести изменения в свои цифровые пропуска.

Сохраняется действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах.

2. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

3. Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности.

Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

4. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска.

Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.

Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.

Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.

Данная мера вводится в действие с 22 апреля 2020 г.

5. Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.

Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.

Это норма гарантирует стабильность снабжения города продовольст­вием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами.

6. Временные ограничения, введенные 13 апреля с. г., продлеваются до 1 мая 2020 г.

7. Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

Понимаю, что все это создает для вас дополнительные проблемы. Но лучше уж такие, чем проблемы, связанные с жизнью и здоровьем близких», — заявил в своём обращении к москвичам Собянин.

Читайте также: У российских медиков неожиданно обнаружили иммунитет к коронавирусу

Источник: https://rusvesna.su/news/1587193323

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Игорь Чубайс о Собянине
...выбежавший на трибуну президент Медведев объявил – давно назрело увеличение территории... москвичей. Другая «правовая деталь»: изменение границ субъектов федерации – столицы и... демонстрируя отношение к «проекту Собянина». Изначальный безумный замысел властям ...
Глава «Города без наркотиков»: Ройзман — монстр, но я сам его вырастил
...получилось, когда он всему миру объявил, что они торгуют наркотиками, ...её уже захватили в лице Собянина, здесь они пришли в...25 и пожизненно, будут большие изменения. Те, кто получили недавно..., сейчас их нет, много изменений. Сейчас у нас круглосуточная запись...
О.Н. Четверикова: Цифровая одержимость
...с этим сверхразумом. Фактически трансгуманисты объявили человека не просто несовершенным, а...ликвидация пятибалльных оценок). И мэр Собянин объявляет, что будет создана ... человеческой сущности. Это и изменение сознания, и изменение тела. Трансгуманизм — это ...
Хроника эпидемии.
...коронавирусом. 16 марта правительство России объявило новые меры по борьбе с... 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввелдополнительные меры.... 2 февраля правительство России внесло изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность...
Бэкграунд, выпуск-314 за 27 июля 2013
...буквально сегодня компания «Боинг» объявила о снятии со своего поста... и компании было угодно объявить коррупционными. В большинстве случаев... и вовсе безнадежным. Сергею Собянину, в случае его победы.... Одним из самых важных изменений является то, что в ...
Игорь Додон: Молдавия будет отстаивать свои интересы
... можно было поправить, внеся изменения в персональный состав кабинета, ...или Россию, где его объявили в розыск по возбужденным ...Когда несколько лет назад я объявил, что мы будем проводить... со своим коллегой Сергеем Собяниным отправился на прошлой неделе ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)