Собянин объявил об изменениях в пропускном режиме в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах, которые будут приняты в российской столице с 22 апреля.

С этого дня контроль пропусков для передвижения в городе станет полностью автоматическим, дорожные камеры будут фиксировать автомобили, владельцы которых не получили разрешение на перемещение по городу.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы (включая обладателей служебных удостоверений) будут штрафоваться.

Также изменения ждут пассажиров общественного транспорта, включая сотрудников госучреждений и силовых структур.

О каких изменениях объявил мэр Москвы

«Дорогие москвичи, знаю, что все эти ограничения радости не доставляют. И, конечно, вы вправе знать, за что страдаем. Какие эффекты — и положительные, и отрицательные — дают меры самоизоляции.

Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах — психологически тоже очень непросто.

Тем не менее, все это — не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения.

Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды.

Неделю назад я принял решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий.

По итогам первых дней действия этих мер передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек.

А в целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за эти дни мы провели интеграцию приложений для выдачи цифровых пропусков Москвы, Московской области и Ростелекома. Непростая, но очень важная работа. Спасибо коллегам.

Что дальше? Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только выборочную проверку.

Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации.

Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

1. Начиная с 22 апреля 2020 г. для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области (далее — электронные карты).

Повторяю — ТОЛЬКО электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть.

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска.

Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь — данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 г. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.

Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля 2020 г., внести изменения в свои цифровые пропуска.

Сохраняется действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах.

2. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

3. Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности.

Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

4. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска.

Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.

Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.

Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.

Данная мера вводится в действие с 22 апреля 2020 г.

5. Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.

Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.

Это норма гарантирует стабильность снабжения города продовольст­вием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами.

6. Временные ограничения, введенные 13 апреля с. г., продлеваются до 1 мая 2020 г.

7. Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

Понимаю, что все это создает для вас дополнительные проблемы. Но лучше уж такие, чем проблемы, связанные с жизнью и здоровьем близких», — заявил в своём обращении к москвичам Собянин.

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