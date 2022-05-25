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Новейшие технологии цифрового монстра. Игорь Шнуренко

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Какую тактику глобальные структуры реализовывают против России? Что из себя представляют новые методы цифрового Левиафана? Какие три вида оружия против России уже созданы? Об этом говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий Игорь Шнуренко.

Книги И. Шнуренко https://den-magazin.ru/utm/963

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uJtHU10ooeQ
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