Новейшие технологии цифрового монстра. Игорь Шнуренко
Какую тактику глобальные структуры реализовывают против России? Что из себя представляют новые методы цифрового Левиафана? Какие три вида оружия против России уже созданы? Об этом говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий Игорь Шнуренко.
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