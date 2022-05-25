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Европа Решилась за €300 млрд: план REPowerEU по ОТКАЗУ от ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ из РФ | Геоэнергетика Инфо

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Европа Решилась за €300 млрд: план REPowerEU по ОТКАЗУ от ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ из РФ – дорого, ненадежно и бессмысленно. Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Еврокомиссия опубликовала план отказа от российских углеводородов. Механизм вызывает слишком много вопросов и не дает никаких ответов. На него собираются потратить €300 млрд, и похоже, что немалая часть уйдет на развитие дорогостоящей "зеленой энергетики".
Страны Евросоюза являются одними из главных импортеров российского газа и других углеводородов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dVjA6SRRTxc
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