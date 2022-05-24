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Идёт создание новой реальности. Андрей Фурсов отвечает на вопросы

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Что-то тёмное пробудилось и вползает в нашу реальность в последние годы. Что это и как можно ему противостоять – рассказывает Андрей Ильич Фурсов в заключительной части ответов на вопросы зрителей.

Андрей Фурсов. Как понимать происходящее. Советы молодым людям https://zen.yandex.ru/media/id/61977b99962eb83915589153/627a47a2435f1118cf37538a

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=040KDDYuEAU
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