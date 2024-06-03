Заложники битвы за ресурсы

Вест мир в данный момент является заложником исхода битвы за ресурсы. Которая развернулась между Западом и остальным миром. В 80-е годы нас пугали ограниченной ядерной войной. Войны не случилось только потому, что удалось объяснить наиболее увлечённым представителям Запада, что никакой ограниченной ядерной войны против какого-нибудь одного европейского государства–члена НАТО не будет. СССР нанесёт полноценный сокрушительный удар по всем государствам блока НАТО. Тогда это объяснение услышали на Западе, "на слабо" проверять не захотели. Ситуация стала успокаиваться, а потом произошла самоликвидация СССР. Сейчас обстановка несколько похожа. Но тогда политики Запада и его элиты были поумнее, а может, просто ответственнее. Благо, что помнили кошмары Второй Мировой войны. Нынешнее поколение выросло в тепличных условиях и на голливудских фильмах о супергероях. Когда в конце 2021 года Россия практически ультимативно потребовала обезопасить свои границы и откатить границы НАТО к уровню 1997 года, то Запад не поверил в российскую решимость добиться своих целей. Когда же началась СВО, то из Швеции и Германии раздались голоса известных политиков, что пока Россия не применит ядерное оружие хотя бы по одному городу, то бояться её не стоит, и следует помогать Украине по полной программе, в том числе войсками. Т.е. идея о том, что надо брать Россию "на слабо" и готовится к ограниченной ядерной войне в Европе без участия США – реанимирована.

На самом деле, данные боевые действия явили миру новую реальность. В этой реальности живая сила рассредоточена друг от друга на приличном расстоянии, так как это позволяет дальность работы и нового стрелкового оружия, и артиллерии, и ПТРК, и ПЗРК, и дальность полёта беспилотников. Т.е. применять в таких условиях тактический боеприпас в виде мины или снаряда, смысла больше нет, как и нет смысла устраивать ковровые бомбардировки. Всё теперь должно быть точно и точечно. Ну а ракеты типа "Кинжал" очень замечательно заменили собой как тактическое ядерное оружие, так и ядерные противобункерные боеприпасы. Таким образом, речь у политиков Запада идёт о том, чтобы Россия ударила одной нормальной ядерной ракетой по какому-либо объекту на территории Украины или Европы. Зачем это надо России? России точно не надо. Зачем это им? Причины три:

1) В США идёт страшнейшая борьба за бюджет и место Президента, и в этой гонке шансов у Байдена нет. Поэтому надо организвать событие, которое вынудит Байдена ввести чрезвычайное положение и отменить выборы;

2) США очень хочет выдоить из Европы деньги и заводы. А если Европа, хотя бы в лице Польши, войдёт в войну на стороне Украины официально, и деньги и заводы точно побегут из Европы;

3) Европа ресурсодефицитна. Ей нужны задешево чужие ресурсы. Африка и Азия уже отказываются давать их почти бесплатно, значит, надо опять идти за ресурсами в Россию. Ничего нового.

Итак, что такое ресурсообеспеченность.

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При расчетах, как говорится, следует помнить, что и страны, и собственники конкретных месторождений склонны либо уменьшать реальные запасы, либо сильно преувеличивать. Например, несколько лет назад Саудовская Аравия думала продать часть пакета акций своей знаменитой компании "Сауди Арамко" и вывести её на биржу в Лондоне на IPO, но потом внеапно передумала. Многие считают, что это было связано с тем, что при подготовке к выходу на биржу иностранные фирмы проведут анализ месторождений и могут выяснить, что нефти стало сильно меньше, чем все думали. Ну, а чтобы отвлечь от такого казуса внимание, будто бы хуситы атаковали крупнейший НПЗ в КСА.

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Как мы видим на артинке, лучше всех ситуация с ресурсами у Китая, США и России. При этом Китай является главной фабрикой мира и имеет огромное население почти 1,5 миллиарда человек. Т.о. Китаю его ресурсов хронически не хватает, и он готов их брать где угодно.

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Европейские страны в этих двух таблицах практически не представлены. У Нидерландов есть газ, но добыча его прекращена во избежание обрушения шельфа и затопления страны и соседей. Главный козырь и Китая, и Германии это уголь, но себестоимость его добычи всё выше и выше, надо опускаться за ним всё ниже и ниже. Германия пытается судорожно решить этот вопрос за счёт газа (но российского дешёвого больше нет), и ВИЭ. Огромные поля под солнечными батареями и ветряками, как выясняется, для непрерывного снабжения промышленности не подходит. Тупик.

Китай строит новые блоки АЭС, переходит также на газ, и судорожно скупает уголь по всей планете. Увлечения "зелёной" ересью в США привели к перекосам в структуре энергогенерации, и в результате в 2021 году случился знаменитый техасский энергетический кризис, когда из-за заморозков, снега и града, остановились ветряки, вышло из строя много солнечных батарей, прорвало трубы отопления, перестали работать нефтяные вышки. Надо учесть, что помощи ждать было неоткуда, т.к. энергосистема Техаса не соединена с энергосистемой всей страны. Этой же зимой холода уже в других штатах не давали возможность зарядиться электромобилям, да и сами электрокары оказались в холода недееспособны: то не заводятся, то печка не греет, то аккумулятор быстро садится. Однако США богаты и ресурсами, и промышленностью, и учёными, – и свои проблемы решить в состоянии сами.

Европа хронически ресурсодефицитна. И в этом проблема Европы. До сих пор она хорошо жила за счёт колоний, потом за счёт тесного сотрудничества с СССР и Россией. Однако, в условиях, когда бывшие колонии больше не разрешают халяву, а Россия переориентируется на Восток, Европе либо придётся обеднеть и уронить уровень жизни граждан, либо у кого-то, а точнее у России, ресурсы отнять. Отсюда такая смелость в поддержке Украины. Но военные ресурсы Украины не бесконечны, поэтому на смену ей готовят Польшу.

Атаки глобалистов

Ещё один способ сохранить высокий уровень жизни – это ввести мировое глобалистское правительство под управлением Запада, а для этого надо весь мир загнать в электронный концлагерь, травить людей прививками, болезнями, непонятной едой. И как вариант , заставить весь мир подсесть на Зелёную Ересь, т.к. все патенты на эти технологии принадлежат Западу. Кроме того, такой переход нанесёт ущерб азиатским производителям, сделает более конкурентноспособной американскую и европейскую продукцию. Это уже не сработало. Тот же Китай завалил солнечными панелями, ветряками и электрокарами весь мир. В результате США с 1 июня вводят 100% пошлину на электрокары из Китая. Вот тебе и рынок порешает!!!

Всемирная Организация Здравоохранения, которая практически управляется Биллом Гейтсом, пытается протащить свое Пандемическое соглашение, которое есть не что иное, как механизм управления странами из вне. Однако Восток и РФ не дали согласия на такое Соглашение. Т.о. образом ещё одна атака глобалистов на здравый смысл провалилась.

Всемирный банк опубликовал отчёт под названием "Рецепт создания пригодной для жизни планеты: достижение чистого нулевого уровня выбросов в агропродовольственной системе", в котором предлагается идея радикального сокращения мирового сельскохозяйственного производства с целью достижения «чистого нулевого уровня выбросов». Сюжет предполагает централизацию мировых ферм в руках всего нескольких богатых людей, которые планируют сократить почти треть мировых выбросов парниковых газов путём радикального изменения способа выращивания продуктов питания. Иначе говоря, чтобы резко сократить население мира даже без войны, надо устроить голод. Резко сократить под благовидными предлогами производство еды и оставить его в руках только избранных. Например, под предлогом того, что коровы пукают и от этого могут растаять ледники, или же прекрасные сельскохозяйственные угодья отнять под ветряки и солнечные батареи, либо же вместо еды выращивать культуры для производства спирта, на котором будут ездить автомобили.

Ни Россия, ни Азия на это точно не пойдут. Тем не менее, глобалисты продолжают атаковать по всем фронтам. Глобалисты давно стали сатанистами и хотят уничтожить большую часть человечества, но ничего у них не получится, т.к. добровольно никто умирать не собирается, тем паче, что в основе жизни не ненависть, а Любовь, ибо Бог это Любовь.

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Когда я знаю, что есть Ты Спешили жить в неспешном мире,

Любить спешили чтоб гореть,

Тепла тихоне и задире

Хватало наглости посметь. Посмели в вечность не поверить,

Иначе скучно будет жить,

Чтоб выжить надо лицемерить,

А вечность надо заслужить. И все мы искренность искали

В любви, делах, и просто так…

Сады цвели и отцветали,

А ты всё ищешь нужный знак. Страшит, пугает неизвестность,

И голос бездны громче всех.

И есть ли Бог? Нужна ли честность?

И кто придумал слово "грех"? Вопросов больше, чем ответов,

Но к солнцу тянутся цветы…

Мой мир светлей, светлей заметно,

Когда я знаю, что есть Ты.

29.05.2024г. г.Москва

Зачем убили Президента Ирана Раиси

В том, что катастрофа вертолета с Раиси была неслучайной никто и не сомневается. Вопрос только – почему и за что?

Иран активно превращается в торговый перекресток, через него идут китайские товары по суше и по морю с востока на Запад, а также товары из Индии с Юга на Север. И все эти потоки неподконтрольны англо-саксам и их структурам. Они на этом ничего не зарабатывают. Это неприятно. Они в упущенной выгоде, а Иран с прибылями.

Но главное даже не это.

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Иран замыслил построить судоходный канал вместе с Россией из Каспийского моря в Персидский залив. Естественно, это выгодно и нам, и иранцам, т.к. часть товаров, которые везли бы в ту же КСА или ОАЭ через Босфор и Дарданеллы пойдут коротким путем. Однако, там же могут быстро в Персидский залив выйти и российские боевые суда, например, со знаменитыми Калибрами на борту. Это американцам как серпом по известному месту. Потому и убили Раиси. Кстати, когда бывший шах в конце 1970-х годов предложил СССР построить такой канал, то совершенно внезапно шаха свергли.

Афганистан

Когда американцы оставили Афганистан, я сказал, что новые афганские власти обязательно должны решить несколько проблем. Построить новую железную дорогу через всю страну, построить вместе с Туркменистаном газопровод из Туркмении в Индию, и решить водный вопрос. А решить его можно только за счёт соседей.

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Талибы* решили построить канал Куш-Тепа Шириной 100 метров, с проектной протяженностью 285 км, он берёт свое начало от Амударьи в северной части Афганистана. Истоки Амударьи находятся в Таджикистане. Ниже по течению Амударьи находятся Туркменистан и Узбекистан – страны, которые и без этого сталкиваются с нехваткой воды. Строительство канала происходит в расчёте на забор из Амударьи 10 миллиардов куб. м воды ежегодно. Вместе с этим в маловодные годы общие показатели стока достигают 40 миллиардов куб. м. Всё это приведет к тому, что река обмелеет на четверть. Канал уже построили.

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Как мы понимаем, теперь у узбеков и туркменов начнутся огромные проблемы с водой. Полагаю, что этот вопрос узбекский Президент обсуждал с нашим Президентом во время их недавней встречи. В этом регионе очень большая плотность населения при малом количестве плодородной почвы и малом количестве воды. Проблема общая. В одиночку её никому не решить.

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Либо страны будут друг с другом из-за воды воевать, либо договариваться о совместном пользовании. Есть надежда на мирный исход. Т.к. если Афганистан станет страной через которую пойдут газопроводы из Туркмении, а грузы по железной дороге в порты Пакистана, то будет тихо и мирно. Но не все так просто. Вначале надо договориться и построить. По этому поводу Россия собирается исключать Талибан* из списка террористических организаций, а РЖД рассматривает свое участие в строительстве железной дороги.

Поэзия

12 мая 1933 года родился известный русский поэт Андрей Вознесенский.

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Андрей Вознесенский — Сага (Я тебя никогда не забуду):

Ты меня на рассвете разбудишь,

проводить необутая выйдешь.

Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,

я подумаю: «Боже всевышний!

Я тебя никогда не забуду.

Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,

это Адмиралтейство и Биржу

я уже никогда не забуду

и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра

безнадежные карие вишни.

Возвращаться — плохая примета.

Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся

мы вторично, согласно Гафизу,

мы, конечно, с тобой разминемся.

Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным

наше непониманье с тобою

перед будущим непониманьем

двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью

пара фраз, залетевших отсюда:

«Я тебя никогда не забуду.

Я тебя никогда не увижу».

*террористическая организация, запрещённая в РФ

Игорь Нагаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Запад ведет борьбу с Россией и остальным миром за ресурсы, пытаясь ограничить доступ других стран к ресурсам и сохранить высокий уровень жизни в Европе.

2. Новая реальность боевых действий требует точечных и высокоточных ударов, делая излишним применение тактического ядерного оружия.

3. США стремятся спровоцировать Россию на ядерный удар, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы.

4. Европа ресурсодефицитна и зависит от импорта ресурсов, в том числе из России. Отказ от российских ресурсов может привести к обнищанию Европы.

5. Глобалисты пытаются установить мировое правительство и контроль над населением, используя пандемии, ограничение производства продуктов питания и "зеленую" повестку.

6. Россия и другие страны противостоят планам глобалистов и пытаются наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере ресурсов и торговли.

7. Убийство президента Ирана Раиси связано с планами строительства канала из Каспийского моря в Персидский залив, что ослабит контроль США в регионе.

8. Строительство канала в Афганистане может привести к водному кризису в странах Центральной Азии и требует согласованных действий.

Вывод: статья подчеркивает ресурсный характер современных конфликтов, противостояние глобалистским планам Запада и необходимость взаимовыгодного сотрудничества для разрешения ресурсных проблем.