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От АЗЛК до Рено и обратно. Будет ли успешной первая национализация западного завода?

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На днях Сергей Собянин заявил о возможности возвращения к производству марки “Москвич” на московском заводе Рено. Каковы перспективы пересесть в ближайшие годы на легендарную советскую марку. Какие проблемы вероятнее всего возникнут на пути к этом, и в какой мере их удастся решить имеющимися средствами. Об этом беседуют историк автомобилестроения Роман Васильев и ведущий Илья Титов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bgAKQPRLbNk
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