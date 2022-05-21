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“Но есть и Божий суд….”. Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум (14.05.2022)

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Опубликовано на канале “ТВ Центр” 14 мая 2022 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=--a-szFWHBY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9235 6887
    чужой два часа назад

      Альфа действительно ждала команды. Как бы Ельцын не махнул рукой забирай Крым, Крым все равно не имущество Украины. Божий суд – это фантазии умельцев.

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