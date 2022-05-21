Главная » Видео, История, Мировоззрение

Когда древние люди появились на территории будущей России? Кандидат исторических наук А. Буровский

3 0


Народы России имеют много достижений всемирно-исторического значения. Именно здесь, где сейчас располагается наша страна, впервые появились способы обработки камня и возникло изобразительное искусство. О чём думали люди каменного века? Когда была приручена лошадь? Что общего между Вологодской областью и Индией? Доктор философских наук, кандидат исторических наук, археолог, писатель Андрей Буровский.

01:03 В чем идея книги «Наша древнейшая история»?
16:14 Долгое время считалось, что и скотоводство и земледелие пошли из Европы.
18:12 Шигирский идол
20:43 Погремушки-бубны на берегу Северного Ледовитого океана
26:47 Палеолит для современного француза это своя история
27:30 Проблема неандертальца и человека современного типа

Книга "Наша древнейшая история." Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1182
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

ДеньТВ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
ДеньТВ на платформе Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен -https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru

#ДеньТВ #археология #история #раскопки #славяне #предкиславян #ДревняяРусь

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WqfskBlWLdo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Древний Славянский календарь - Коляды Даръ лето 7521
Книга друидов.Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
Тартарией европейцы называли в средние века любую территорию, где жили арии!
Русофобов жжёт истина: славяне древнее европейских наций

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru