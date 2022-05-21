Когда древние люди появились на территории будущей России? Кандидат исторических наук А. Буровский
Народы России имеют много достижений всемирно-исторического значения. Именно здесь, где сейчас располагается наша страна, впервые появились способы обработки камня и возникло изобразительное искусство. О чём думали люди каменного века? Когда была приручена лошадь? Что общего между Вологодской областью и Индией? Доктор философских наук, кандидат исторических наук, археолог, писатель Андрей Буровский.
01:03 В чем идея книги «Наша древнейшая история»?
16:14 Долгое время считалось, что и скотоводство и земледелие пошли из Европы.
18:12 Шигирский идол
20:43 Погремушки-бубны на берегу Северного Ледовитого океана
26:47 Палеолит для современного француза это своя история
27:30 Проблема неандертальца и человека современного типа
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